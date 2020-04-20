20 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Falcao'dan o sağlık çalışanına kayıtsız kalmadı

Falcao'dan o sağlık çalışanına kayıtsız kalmadı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.04.2020

'ın Kolombiyalı dünya yıldızı , tulumuna ismini yazan sağlık çalışanına hesabı üzerinden teşekkür etti.

Corona virüsü ile mücadele kapsamında 'da bir sağlık çalışanı, giydiği özel tulumun arkasında 'ın Kolombiyalı golcüsü 'nun adını yazdı. Bu fotoğrafı gören Falcao da yanıtsız kalmadı. Yıldız futbolcu hesabından Eren adlı sağlık çalışanına cevap yazdı ve "Yaptıkların için teşekkür ederim Eren" dedi.


Galatasaray transfer etmek istiyordu! Ülkesine dönüyor... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray transfer etmek istiyordu! Ülkesine dönüyor... Galatasaray transfer etmek istiyordu! Ülkesine dönüyor...
Galatasaray'a Ryan Babel'den kötü haber! Transfer... Galatasaray'a Ryan Babel'den kötü haber! Transfer...
Fatih Terim Süper Lig önerisini açıkladı! Maçları 6 güne yayarak... Fatih Terim Süper Lig önerisini açıkladı! "Maçları 6 güne yayarak..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör