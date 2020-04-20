20 Nisan 2020, Pazartesi
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Falcao'dan o sağlık çalışanına kayıtsız kalmadı
Galatasaray'ın Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao, tulumuna ismini yazan sağlık çalışanına sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.
Corona virüsü ile mücadele kapsamında Erzurum'da bir sağlık çalışanı, giydiği özel tulumun arkasında Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun adını yazdı. Bu fotoğrafı gören Falcao da yanıtsız kalmadı. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Eren adlı sağlık çalışanına cevap yazdı ve "Yaptıkların için teşekkür ederim Eren" dedi.
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