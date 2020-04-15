Galatasaray'da Feghouli şoku! Sezon sonunda gidiyor
Galatasaray'da Sofiane Feghouli şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Feghouli için flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, 30 yaşındaki oyuncu Cimbom'dan ayrılmak istiyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da sürpriz gelişme... Sarı kırmızılılara geldiği günden bu yana oynadığı futbolla taraftarları kendine hayran bırakan Sofiane Feghouli için yolun sonuna gelindi.
Afrika basını, "Feghouli, sezon sonunda gitmek istiyor" başlıklı verdiği haberde, oyuncunun corona virüsü (koronavirüsü) tehlikesinin atlatılmasının ardından kulüpten ayrılmak istediği belirtildi.
Haberin detaylarında aktarılanlara göre sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen yıldız futbolcu, gelecek sezon başka bir takımda rol almak istiyor.
Öte yandan Feghouli'nin Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline geldiği belirtilen haberde, transfer için Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin devrede olduğu ifade edildi.
Sofiane Feghouli, bu sezon çıktığı toplam 30 müsabakada 6 gol 5 asistlik performans sergilerken, 2353 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
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