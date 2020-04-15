Galatasaray'da Feghouli şoku! Sezon sonunda gidiyor

Galatasaray Yönetimi, gündemine Chelsea ile sezon sonu sözleşmesi bitecek İspanyol yıldız Pedro'yu almıştı. Devre arası transfer döneminde takımı kısmen gençleştiren ve "Geçmişe değil, geleceğe yatırım yapacağız" ifadelerini kullanan Fatih Terim, 32 yaşındaki oyuncuyu veto ettiği ve onun yerine başka bir isim söylediği belirtildi. İşte detaylar...