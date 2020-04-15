15 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Feghouli şoku! Sezon sonunda gidiyor

Galatasaray'da büyük şok! Sezon sonunda gidiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

'da şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Feghouli için flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, 30 yaşındaki oyuncu Cimbom'dan ayrılmak istiyor. İşte detaylar...

'da sürpriz gelişme... Sarı kırmızılılara geldiği günden bu yana oynadığı futbolla taraftarları kendine hayran bırakan için yolun sonuna gelindi.

basını, "Feghouli, sezon sonunda gitmek istiyor" başlıklı verdiği haberde, oyuncunun corona virüsü (koronavirüsü) tehlikesinin atlatılmasının ardından kulüpten ayrılmak istediği belirtildi.

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Haberin detaylarında aktarılanlara göre sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen yıldız futbolcu, gelecek sezon başka bir takımda rol almak istiyor.

Öte yandan Feghouli'nin Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline geldiği belirtilen haberde, için Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin devrede olduğu ifade edildi.

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Sofiane Feghouli, bu sezon çıktığı toplam 30 müsabakada 6 gol 5 asistlik performans sergilerken, 2353 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

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