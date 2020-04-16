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GALATASARAY

Gaich yarışı

Gaich yarışı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

Yeni Higuain İspanyolları da peşine taktı.

Fatih Terim'in geleceği düşünerek listesine aldığı Adolfo Gaich'in talipleri artıyor. 'dan Deportivo, Celta Vigo ve gibi orta sıra La Liga takımlarına, "kriz döneminde ucuza kapatılacak forvet" diye Gaich'i önerdi. İspanyol takımların kısa bir süre içinde Lorenzo ile temasa geçeceği bilgisi de verildi. Arjantin TyCSports ise San Lorenzo'nun içinde bulunduğu mali krizi atlatmak için düşük bir bonservis bedeline yıldız adayı forvetini satmaya hazır olduğunu kaydetti.

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