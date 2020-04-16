16 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ve Galatasaray Sangare'nin peşinde

Transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.04.2020

Fenerbahçe ve Galatasaray, ’un yıldız kanat oyuncusu ’yi kadrosuna katabilmek için kapışıyor... ’in iki dev kulüb üde geri adım atmıyor…

'e coronavirüs nedeniyle ara verilse de kulüpler transfer çalışmalarını sürdürüyor… Süper Lig'in iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, 'un yıldızı 'yi transfer edebilmek için adeta savaş halinde…

İLK TEMAS KURULDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyalı yıldız için yönetime rapor sunmuş ve sonrasında da harekete geçilmişti. Fenerbahçe cephesi de gelecek sezon yapılanmaya gidecek. Ve kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek. Sarı- Lacivertli yönetim de Nazım Sangare'nin menajeri ile temasa geçti ve ilk görüşme gerçekleşti…

Terim'in rüya ikilisi haberin devamı

KARAR SEZON SONU

İki kulübün transfer savaşında şu an iki takım da ilk adımları attı ve beklemeye geçti… Antalyaspor bilindiği gibi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Galatasaray'ın teklifini doğrulamış ancak kesin kararı sezon tamamlandıktan sonra vereceklerini açıklamıştı…

2017 yılında Antalyaspor'a Alman ekibi Osnabrück takımından transfer olan Nazım Sangare etkili performansıyla A 'a kadar yükseldi. Yıldız futbolcunun Antalyaspor ile sözleşmesi 2022 yılında bitiyor…

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe istiyordu! Ülkesinde kahraman oldu... F.Bahçe istiyordu! Ülkesinde kahraman oldu...
Erol Bulut'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt Erol Bulut'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt
Oyuncuların geçmiş alacakları fedakarlığa dahil olmamalı "Oyuncuların geçmiş alacakları fedakarlığa dahil olmamalı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör