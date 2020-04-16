Fenerbahçe ve Galatasaray Sangare'nin peşinde
Fenerbahçe ve Galatasaray, Antalyaspor’un yıldız kanat oyuncusu Nazım Sangare’yi kadrosuna katabilmek için kapışıyor... Süper Lig’in iki dev kulüb üde geri adım atmıyor…
Süper Lig'e coronavirüs nedeniyle ara verilse de kulüpler transfer çalışmalarını sürdürüyor… Süper Lig'in iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, Antalyaspor'un yıldızı Nazım Sangare'yi transfer edebilmek için adeta savaş halinde…
İLK TEMAS KURULDU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyalı yıldız için yönetime rapor sunmuş ve sonrasında da harekete geçilmişti. Fenerbahçe cephesi de gelecek sezon yapılanmaya gidecek. Ve kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek. Sarı- Lacivertli yönetim de Nazım Sangare'nin menajeri ile temasa geçti ve ilk görüşme gerçekleşti…
KARAR SEZON SONU
İki kulübün transfer savaşında şu an iki takım da ilk adımları attı ve beklemeye geçti… Antalyaspor bilindiği gibi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Galatasaray'ın teklifini doğrulamış ancak kesin kararı sezon tamamlandıktan sonra vereceklerini açıklamıştı…
2017 yılında Antalyaspor'a Alman ekibi Osnabrück takımından transfer olan Nazım Sangare etkili performansıyla A Milli Takım'a kadar yükseldi. Yıldız futbolcunun Antalyaspor ile sözleşmesi 2022 yılında bitiyor…
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