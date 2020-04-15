15 Nisan 2020, Çarşamba

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Galatasaray Yönetimi kararını verdi! 'Kendinize kulüp bulun'

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle futbol kulüpleri mali açıdan zor günler geçiriyor. Bu kapsamda Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da, ilk çare olarak yüksek maaşlı oyuncularından indirim talep etmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, bu kararından sonra şimdi de kiralık oyuncular için bir girişimde bulunacak. İşte Cimbom'daki son gelişmeler ve o detay...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 14:54
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Galatasaray Yönetimi kararını verdi! 'Kendinize kulüp bulun'

Corona virüsü salgını futbol kulüplerini mali krizin eşiğine getirdi. Avrupa'nın devleri bile maddi akışın durmasıyla, en büyük kalemlerin başında gelen oyuncu ücretlerinde yüzde 70'lere varan indirime gitmeye başladı.

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Galatasaray Yönetimi kararını verdi! 'Kendinize kulüp bulun'

Corona virüsünün en çok etkilediği kulüplerin başında gelen Galatasaray'da Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim virüse yakalanan isimler olmuş ve bu isimler gördükleri tedavinin ardından taburcu edilmişti.

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Galatasaray Yönetimi kararını verdi! 'Kendinize kulüp bulun'

Sarı-kırmızılılarda mali açıdan elini rahatlatmak isteyen yönetim kemer sıkma politikası uygulamak için girişimlerini hızlandırmışken, maaşlarda da bir düzenlemeye gidileceği öğrenildi.

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Galatasaray Yönetimi kararını verdi! 'Kendinize kulüp bulun'

Bu hafta video telekonferans metoduyla yapacağı toplantının ardından sezonun geri kalanı için oyuncu maaşlarını düşürmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray Yönetimi kararını verdi! 'Kendinize kulüp bulun'

Ancak bu sezonun yankıları gelecek sezona da tesir edecek. Bu yüzden sarı-kırmızılılar gelecek yıl takımın yıllık 60 milyon avroyu bulan maliyetini düşürmenin hesaplarını yapıyor.

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