Galatasaray Yönetimi kararını verdi! 'Kendinize kulüp bulun'

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle futbol kulüpleri mali açıdan zor günler geçiriyor. Bu kapsamda Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da, ilk çare olarak yüksek maaşlı oyuncularından indirim talep etmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, bu kararından sonra şimdi de kiralık oyuncular için bir girişimde bulunacak. İşte Cimbom'daki son gelişmeler ve o detay...