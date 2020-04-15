Galatasaray'da Selçuk İnan'ın veliahtı belli oldu! İşte 8 numaranın yeni sahibi...

Galatasaray'da yeni sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmaları başladı. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu ve "Geçmişe değil, geleceğe yatırım yapacağız." sözü kapsamında transfer listesini belirleyen sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 35 yaşındaki Selçuk İnan'la sözleşme yenilemeyecek. Deneyimli orta sahanın yerine transfer yapacak Cimbom, yeni 8 numaranın sahibini belirledi bile! İşte detaylar...