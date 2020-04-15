15 Nisan 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da Selçuk İnan'ın veliahtı belli oldu! İşte 8 numaranın yeni sahibi...

Galatasaray'da yeni sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmaları başladı. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu ve "Geçmişe değil, geleceğe yatırım yapacağız." sözü kapsamında transfer listesini belirleyen sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 35 yaşındaki Selçuk İnan'la sözleşme yenilemeyecek. Deneyimli orta sahanın yerine transfer yapacak Cimbom, yeni 8 numaranın sahibini belirledi bile! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 10:27
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Galatasaray'da Selçuk İnan'ın veliahtı belli oldu! İşte 8 numaranın yeni sahibi...

Galatasaray'da bir devir sona eriyor. Sarı-kırmızılı takıma 2011 yılında gelen ve birçok başarı başarıya tanıklık eden Selçuk İnan'la yaz transfer döneminde yollar ayrılacak.

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Galatasaray'da Selçuk İnan'ın veliahtı belli oldu! İşte 8 numaranın yeni sahibi...

Takımda gösterdiği performansla birçok şampiyonluğa katkıda bulunan 35 yaşındaki futbolcuya sezon sonu teşekkür edilecek. Teknik direktör Fatih Terim, Selçuk İnan ile özdeşleşen 8 numaralı formayı aynı potansiyelde gördüğü bir isme vermeyi planlıyordu.

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Galatasaray'da Selçuk İnan'ın veliahtı belli oldu! İşte 8 numaranın yeni sahibi...

Buna göre takımdaki kaliteli yerli oyuncu sayısını arttırmak isteyen Galatasaray'da bir süredir çalışmalar hummalı bir biçimde devam ediyordu.

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Galatasaray'da Selçuk İnan'ın veliahtı belli oldu! İşte 8 numaranın yeni sahibi...

Kurt hoca yerli havuzundaki hedeflerini belirlerken, sarı-kırmızılılar ilk olarak Sivasspor formasıyla büyük bir çıkış yakalayan Mert Hakan Yandaş bombasını patlattı.

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Galatasaray'da Selçuk İnan'ın veliahtı belli oldu! İşte 8 numaranın yeni sahibi...

8 NUMARAYI GİYECEK
9 senedir başarıyla sarı-kırmızılı formayı giyen Selçuk'un forması böylece potansiyeli olan bir yerli isme emanet edilecek. Selçuk İnan, Galatasaray'a geldiğinde 26 yaşında iken, Mert Hakan ise 25 yaşında sarı-kırmızılı formayı giyeceği hatırlatıldı.


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