15 Nisan 2020, Çarşamba
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Mario Jardel'den Galatasaray paylaşımı
Galatasaray'ın Brezilyalı eski yıldızı Mario Jardel, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımda oynadığı dönemle ilgili bir mesaj yayınladı..
2000-2001 sezonunda Galatasaray forması giyen Portekizli eski futbolcu Mario Jardel, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı ekiple yakaladığı başarılara değinen Jardel, "Galatasaray ile bu kadar kısa sürede çok yükseğe uçmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Brezilyalı emektar futbolcu, geçtiğimiz günlerde de 2000-2001 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 3-2 yendikleri maça ilişkin sarı-kırmızılı taraftarlar için bir mesaj paylaşmıştı.
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