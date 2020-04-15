15 Nisan 2020, Çarşamba
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Pedro'yu veto etti! O ismi istedi
Galatasaray Yönetimi, gündemine Chelsea ile sezon sonu sözleşmesi bitecek İspanyol yıldız Pedro'yu almıştı. Devre arası transfer döneminde takımı kısmen gençleştiren ve "Geçmişe değil, geleceğe yatırım yapacağız" ifadelerini kullanan Fatih Terim, 32 yaşındaki oyuncuyu veto ettiği ve onun yerine başka bir isim söylediği belirtildi. İşte detaylar...
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