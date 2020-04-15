Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Pedro'yu veto etti! O ismi istedi

BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE

Cimbom'un istediği Trezeguet'nin adı bir süre önce Beşiktaş ile de anılmıştı. Avrupa'dan da bazı talipleri olan Mısırlı yıldız için çetin bir transfer savaşı yaşanacak gibi gözüküyor.