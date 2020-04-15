15 Nisan 2020, Çarşamba

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Pedro'yu veto etti! O ismi istedi

Galatasaray Yönetimi, gündemine Chelsea ile sezon sonu sözleşmesi bitecek İspanyol yıldız Pedro'yu almıştı. Devre arası transfer döneminde takımı kısmen gençleştiren ve "Geçmişe değil, geleceğe yatırım yapacağız" ifadelerini kullanan Fatih Terim, 32 yaşındaki oyuncuyu veto ettiği ve onun yerine başka bir isim söylediği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 10:11
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Pedro'yu veto etti! O ismi istedi

Galatasaray, corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in, kulübün gündemine gelen son yıldız olan Pedro Rodriguez'i veto ettiği ortaya çıktı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Pedro'yu veto etti! O ismi istedi

Takvim'de yer alan habere göre Fatih Terim, Chelsea'de forma giyen Pedro'nun yerine Aston Villa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet'nin alınmasını talep etti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Pedro'yu veto etti! O ismi istedi

Tecrübeli çalıştırıcının, Kasımpaşa'da oynarken de istediği Trezeguet, Aston Villa'nın yolunu tutmuştu. Cimbom bu kez Mısırlı kanat oyuncusuna, İngiltere üzerinden parçalı formayı giydirmeye çalışacak.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Pedro'yu veto etti! O ismi istedi

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Trezeguet için transfer planı ise satın alma opsiyonlu kiralama. Ancak yazın elde edilecek bonservis gelirine göre direkt satın alma formülü de devreye girebilir.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Pedro'yu veto etti! O ismi istedi

BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE

Cimbom'un istediği Trezeguet'nin adı bir süre önce Beşiktaş ile de anılmıştı. Avrupa'dan da bazı talipleri olan Mısırlı yıldız için çetin bir transfer savaşı yaşanacak gibi gözüküyor.

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