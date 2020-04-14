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GALATASARAY

Resmi ağızdan açıklama geldi! Nazım Sangare adım adım Galatasaray'a

Resmi ağızdan açıklama geldi! Sangare adım adım G.Saray'a...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, istenilen katkıyı veremeyen Şener Özbayraklı ile de devam edilmeyecek. Bu durumda elde sağ bek mevkisinde bir tek Martin Linnes kalıyor. Cimbom'da durumlar bu yöndeyken gündeme ismi gelmişti. Sangare için resmi ağızdan açıklama geldi! İşte detaylar...

Kulübü, başarılı performansıyla göz dolduran milli futbolcusu 'nin sezon sonunda başka takıma transferi için "yeşil ışık" yaktı.

Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, adı başta olmak üzere sezon sonu için birçok kulüple anılan 25 yaşındaki sağ beki Nazım Sangare ile ilgili açıklamada bulundu.

Başarılı performansıyla daha önce da çağrılan ve iki maçta ay-yıldızlı formayı giyme mutluluğu yaşayan Nazım Sangare'nin durumunu değerlendiren Süğlün, oyuncu ile sözleşmelerinin sürdüğüne dikkati çekti.

Süğlün, Nazım Sangare'nin Fraport TAV Antalyaspor ile 31 Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunduğunu belirterek, " konusunu ligler bittikten sonra değerlendiririz. Bu kulüpler, Galatasaray ya da bir başkası olabilir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda hangi takım uygun olursa, o noktada kararımızı veririz. Biz bu tür konularda gayet açık bir kulübüz. Hem oyuncunun önünü kapatmayız hem de kulübümüzün yararına olacak her türlü kararın altına her zaman imzayı atarız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! 8 milyon... GALATASARAY TRANSFERDE GÖZÜNÜ KARARTTI! 8 MİLYON...

NAZIM SANGARE'NİN ANTALYASPOR KARNESİ

'da doğan Türk futbolcu Nazım Sangare, 2017-2018 sezonunda Almanya 2. Lig ekibi Osnabrück'ten kırmızı-beyazlı kulübe transfer oldu. Geldiği sezon yeni takımıyla 19'u lig, 5'i kupa olmak üzere 24 resmi maça çıkan Nazım Sangare, 1923 dakika forma giydi.

2018-2019 sezonunda daha çok kadroda yer alan Nazım Sangare, 32 lig maçında 2 bin 880 dakika mücadele etti, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Nazım Sangare, 2019-2020 sezonunda ise şu ana kadar Fraport TAV Antalyaspor'la 18 lig maçında 1620 dakika forma giydi, 1 gol kaydetti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Antalya'dayken ilk kez milli takıma seçilen Nazım, 30 Mayıs 2019'da Antalya Stadı'nda ile oynanan ve 'nin 2-1 kazandığı hazırlık maçında 90 dakika forma giydi.

Nazım Sangare, ay-yıldızlı ekibin 17 Kasım 2019'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında Andorra'yı deplasmanda 2-0 yendiği mücadelede de 90 dakika forma şansı buldu.

Şener Özbayraklının yerine Nazım Sangare ŞENER ÖZBAYRAKLI'NIN YERİNE NAZIM SANGARE

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