12 Nisan 2020, Pazar

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Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekip sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano ve teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Şener Özbayraklı'nın yerine sağ bekte Antalyasporlu Nazım Sangare'yi hedef olarak belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.04.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 12:26
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Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare

Galatasaray, sağ bekte Antalyasporlu Nazım Sangare'yi hedef olarak belirledi ve Şener Özbayraklı'yı gönderme kararı verdi.

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Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare

İKİ SAĞ BEK DE GİDİCİ

Sağ bek konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Cim-Bom'da sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun durumu belirsizliğini korurken, Brezilyalı oyuncunun ülkesine gitme ihtimali de yakın görünüyor.

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Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare

Bununla birlikte beklentilere yanıt veremeyen Şener Özbayraklı da gözden çıkarıldı. Sarı-kırmızılıların, bunlardan dolayı Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'nin transferine odaklanacağı belirtildi.

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Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare

TAKIMDAKİ YERLİ KALİTESİ ARTIYOR

Böylece hem yerli hem de genç bir futbolcuyu renklerine bağlayacak olan Galatasaray, bir taşta iki kuş vuracak.

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Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare

Yeni sezonda Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ile söz kesen sarı-kırmızılılar, Nazım Sangare transferi ile de takımdaki yerli kalitesini yükseltecek.

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