09 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşine taktı! Bursasporlu Ali Akman...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı peşine taktı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 Giriş Tarihi: 09.04.2020

Yeni sezon için çalışmalarına başlayan ve , transferde karşı karşıya geldi. İki ekip de transferde geleceğe yatırım yapmak isterken, hedeflerindeki ismin 'ın yeğeni olan olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için planlamalarına başlayan genç yeteneklerle ilgili de çalışması yapıyor... Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin Bursaspor altyapısının en önemli isimlerinden biri olan 'ı istediği öğrenildi. Aynı zamanda eski milli futbolcu 'ın yeğeni olan 17 yaşındaki forvet için 'ın da devrede olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç rekor bedelle satılacak! İşte yapılan teklif...

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 Bursa doğumlu olan Ali Akman, kariyerine İnegölspor altyapısında başladı. 2015'te Bursaspor'un altyapısına geçen Akman, 2018'de A takıma kadar yükseldi. Bu sezon da dahil olmak üzere toplam 19 maça çıkan genç yıldız adayı, 4 gole imzasını atarken 1 de asist yaptı. Ali Akman, Türkiye U18 Milli Takım'ının formasını da giyiyor.

Galatasaray'da Hulk müjdesi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Muriç rekor bedelle satılıyor! Masadaki teklif... Muriç rekor bedelle satılıyor! Masadaki teklif...
Fenerbahçe'de çifte şok! 'O giderse ben de giderim' Fenerbahçe'de çifte şok! 'O giderse ben de giderim'
Fenerbahçe'de ilk o isim 'feda' dedi! Fenerbahçe'de ilk o isim 'feda' dedi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör