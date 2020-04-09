09 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Eski Galatasaraylı Özgür Can Özcan yıllar sonra itiraf etti: Chelsea ve Juventus beni istedi

Flaş itiraf! Chelsea ve Juventus beni istedi ama...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

'ın altyapısında yetiştikten sonra sarı-kırmızılı takımda tutunamayan eski Galatasaraylı , kariyerine dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte o röportaj...

'ın altyapısında yetişen ve şu an Giresunspor forması giyen , sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özcan'ın Ajansspor'a verdiği röportajdan öne çıkanlar şöyle:

"ONLARDAN BİR TANESİ ARDA OLDU"

87-88 olarak PAF takımla üst üste şampiyon olduk, geleni geçeni yeniyorduk. Çok iyi bir kadromuz vardı. O takımda ilk olarak Cafercan A Takıma'a çıktı. Daha sonra Arda, Uğur derken ben çıktım. Herkesin ortak görüşü işte bu takımdan 9-10 kişiyi A Takıma monte ederseniz Galatasaray uzun yıllar sorunu yaşamaz... Ama büyük takımda öyle olmuyor. Herkesi A Takıma monte etmek olmuyor. Sonuçta Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımı. Her zaman hedef var, hedef olunca da hep hedefe giden futbolcularla mücadele etmek istiyorlar. Sonuçta genç futbolcuya çok da fazla sabredilmez. Bir iki tane olur. O bir iki taneden bir tanesi de Arda oldu. Yetenekleriyle bir anda kendini taşıdı yukarıya.

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"CHELSEA VE JUVENTUS'TAN TEKLİF GELDİ AMA..."

2005'te U 17 Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonu olduk. İyi bir şampiyona geçirdim. Daha sonra Türkiye'ye döndüm Galatasaray'a. O zamanki al yapı sorumlumuz Ali Yavaş hocamız odasına çağırdı. Bana iki tane resmi kağıdı resmi teklifi bana gösterdi. Biri biri 'den. 'Bak dedi oğlum sana buradan teklifler var ama biz seni A Takımımızda oynatacağız, oraya kendini hazırla' dedi Ali hoca. O an 17 yaşındayım ve şu anki aklım değil tabii çocuk aklım. O akılla düşünemiyorsun, belki gözünü karatıp Avrupa'ya gitmen gerekirdi. Bence olması gerekirdi ama olmadı. Bir tanesi de şu. 2010'da 'a gittim ben bonservisimle. O sezonun sonunda Galatasaray'a geldi. Eğer ben 'yla bir sezon başı kampı geçirseydim, muhtemelen Fatih Hoca'yla çok farklı bir şey olabilirdi. Sonuçta onun Türk futboluna kazandırdığı genç futbolcular belli.

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