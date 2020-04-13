Galatasaray transferde gözünü kararttı! 8 milyon...

Corona virüsü salgınından dolayı futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet de karantina günlerinde transfer çalışmalarına hız vermiş durumda... Bu kapsamda transferde ilk hedef Mariano'dan boşalacak sağ beke takviye yapmak olacak. Martin Linnes'i zorlayacak bir isim kadroya dahil etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Şener Özbayraklı'dan memnun kalmamıştı. Hedef ise belli. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 13.04.2020 18:06 ABONE OL