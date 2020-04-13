13 Nisan 2020, Pazartesi

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Galatasaray transferde gözünü kararttı! 8 milyon...

Corona virüsü salgınından dolayı futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyet de karantina günlerinde transfer çalışmalarına hız vermiş durumda... Bu kapsamda transferde ilk hedef Mariano'dan boşalacak sağ beke takviye yapmak olacak. Martin Linnes'i zorlayacak bir isim kadroya dahil etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Şener Özbayraklı'dan memnun kalmamıştı. Hedef ise belli. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 18:06
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Galatasaray transferde gözünü kararttı! 8 milyon...

Corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen arada önümüzdeki sezonun kadro yapılanması çalışmalarına başlayan Galatasaray'da transfer operasyonu başlıyor.

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Galatasaray transferde gözünü kararttı! 8 milyon...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar transferde ince eleyip sık dokurken, yerli futbolculara yönelinecek.

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Galatasaray transferde gözünü kararttı! 8 milyon...

Listedeki birçok isimle yapılan ön görüşmelerden olumlu sonuç alan Galatasaray yönetimi sağ bek sorununu çözme konusunda mutlu sona çok yaklaştı.

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Galatasaray transferde gözünü kararttı! 8 milyon...

MARIANO'DA AYRILIK YAKIN
Sağ bek mevkisinde sıkıntı yaşamak istemeyen Cimbom'da sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun durumu belirsizliğini korurken, Brezilyalı oyuncunun ülkesine gitme ihtimali de yakın görünüyor.

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Galatasaray transferde gözünü kararttı! 8 milyon...

ŞENER GÖZDEN ÇIKARILDI
Galatasaray'da beklentilere karşılık veremeyen Şener Özbayraklı da gözden çıkarıldı. Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Galatasaray'a gelen deneyimli futbolcunun Florya macerası çok kısa sürecek gibi gözüküyor.


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