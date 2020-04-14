Galatasaray Ömer Bayram'ın ücretinde iyileştirme yapacak!

Corona virüsü salgınından sonra spor faaliyetleri durdurulmuş ve kulüpler maddi anlamda zorluk yaşamıştı. Oyuncularından indirim bekleyen futbol kulüpleri, ortak zemin arama yoluna başvurmuştu. Galatasaray'da da 80 milyon Euro'yu bulan futbol takımının bütçesi yeni sezonda 50 milyon Euro seviyelerine çekilmesi hedefleniyor. Takımda maaş yükü fazla olan oyunculardan maaş indirimi bekleyen sarı-kırmızılılar, sözleşmesi bitecek isimlerin çoğuna da veda edecek. Fakat Cimbom'da bir ismin ücretinde artışa gidilecek. İşte detaylar...

Corona virüsü salgınının ortaya çıkmasıyla beraber, mali anlamda zorluk yaşayan kulüpler oyuncularıyla anlaşma zemini oluşturup maaş indirimi talebinde bulunmuştu. Galatasaray Yönetimi de oyuncularıyla ortak zemin arayıp çalışmalarını bu yönde yürütecekken, bir isme zam yapılması kararlaştırıldı.

Sabah'ın haberine göre, bu sezon orta sahaya geçmesiyle birlikte kendini bulan Ömer Bayram'ın sözleşme şartları iyileştirilecek.

5 MİLYON TL'YE YÜKSELECEK

Geride kalan sezonda 10'u Süper Lig olmak üzere 32 resmi maçta 13 asiste imza atan Ömer'in bu başarısına yönetim kayıtsız kalmadı ve bir yıl sonra bitecek sözleşmesinin uzatılması kararı alındı. 400 bin Euro garanti ücret ile ilk 11'in en az kazanan ismi Ömer'e zam da yolda. 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak 28 yaşındaki oyuncunun ücreti TL'ye çevrilecek ancak yüzde 50'ye yakın zamla 5 milyon TL'ye yükselecek.

MİLLİ TAKIM'DAKİ TEK ASLAN

Sol bek olarak geldiği Galatasaray'da 8 numaradaki performansıyla sivrilen Ömer Bayram, A Milli Takım'a düzenli çağrılan tek yerli oyuncu durumunda.

TAKIMDA EN AZ PARA KAZANANLAR

ADEM BÜYÜK 500 bin Euro

ÖMER BAYRAM 400 bin Euro

OKAN KOCUK 350 bin Euro

EMRE TAŞDEMİR 300 bin Euro

TAYLAN ANTALYALI 275 bin Euro

JESSE SEKİDİKA 125 bin Euro (yarım sezon)

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