14 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Ömer Bayram'ın ücretinde iyileştirme yapacak!

G.Saray'da hedef indirim ama... O isme zam yapılacak!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.04.2020

Corona virüsü salgınından sonra spor faaliyetleri durdurulmuş ve kulüpler maddi anlamda zorluk yaşamıştı. Oyuncularından indirim bekleyen kulüpleri, ortak zemin arama yoluna başvurmuştu. 'da da 80 milyon Euro'yu bulan futbol takımının bütçesi yeni sezonda 50 milyon Euro seviyelerine çekilmesi hedefleniyor. Takımda maaş yükü fazla olan oyunculardan maaş indirimi bekleyen sarı-kırmızılılar, sözleşmesi bitecek isimlerin çoğuna da veda edecek. Fakat Cimbom'da bir ismin ücretinde artışa gidilecek. İşte detaylar...

Corona virüsü salgınının ortaya çıkmasıyla beraber, mali anlamda zorluk yaşayan kulüpler oyuncularıyla anlaşma zemini oluşturup maaş indirimi talebinde bulunmuştu. Yönetimi de oyuncularıyla ortak zemin arayıp çalışmalarını bu yönde yürütecekken, bir isme yapılması kararlaştırıldı.

Sabah'ın haberine göre, bu sezon orta sahaya geçmesiyle birlikte kendini bulan 'ın sözleşme şartları iyileştirilecek.

5 MİLYON TL'YE YÜKSELECEK

Geride kalan sezonda 10'u olmak üzere 32 resmi maçta 13 asiste imza atan Ömer'in bu başarısına yönetim kayıtsız kalmadı ve bir yıl sonra bitecek sözleşmesinin uzatılması kararı alındı. 400 bin Euro garanti ücret ile ilk 11'in en az kazanan ismi Ömer'e zam da yolda. 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak 28 yaşındaki oyuncunun ücreti TL'ye çevrilecek ancak yüzde 50'ye yakın zamla 5 milyon TL'ye yükselecek.

Galatasaray transferde gözünü kararttı! 8 milyon...

MİLLİ TAKIM'DAKİ TEK ASLAN

Sol bek olarak geldiği Galatasaray'da 8 numaradaki performansıyla sivrilen Ömer Bayram, A 'a düzenli çağrılan tek yerli oyuncu durumunda.

TAKIMDA EN AZ PARA KAZANANLAR

ADEM BÜYÜK 500 bin Euro
ÖMER BAYRAM 400 bin Euro
OKAN KOCUK 350 bin Euro
EMRE TAŞDEMİR 300 bin Euro
TAYLAN ANTALYALI 275 bin Euro
JESSE SEKİDİKA 125 bin Euro (yarım sezon)

Transferini itiraf etti! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim bizi tek tek aradı "Fatih Terim bizi tek tek aradı"
Falcao'nun yerine dünya yıldızı gelecek! Falcao'nun yerine dünya yıldızı gelecek!
Fatih Terim’den müjde Fatih Terim’den müjde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör