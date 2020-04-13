Brahim Darri itiraf etti! "Galatasaray beni izliyor"

"İnsanlar şöyle düşünebiliyor, "Türkiye 2. Ligi'nde oynuyor ve tatil yapıyor.". Hayır, gerçekten öyle değil. Tuhaf bir deneyim. Heracles'te fantastik ve fanatik bir seyirci vardı ve Fatih Karagümrük'ün 4 katı seyircisi olan stadyumda oynadım. Ama buarada en azından tezahurat yapıyorlar ve çok fanatikler."