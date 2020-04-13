13 Nisan 2020, Pazartesi

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Brahim Darri itiraf etti! "Galatasaray beni izliyor"

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Hollandalı futbolcu Brahim Darri, transferiyle ilgili itirafta bulundu. Voetbalzone.nl internet sitesine açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki oyuncu, "Rapçi ve menajer olan Ali B, 6. maçımdan sonra beni aradı ve 'Galatasaray seni takip ediyor' dedi." ifadelerini kullandı ve sarı-kırmızılıların kendisini takip ettiğini söyledi. İşte o röportaj...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 12:34
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Brahim Darri itiraf etti! Galatasaray beni izliyor

Galatasaray için Hollanda'dan ilginç transfer açıklaması... Şu anda TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Brahim Darri, yaptığı konuşmada menajerinin, kendisine "Galatasaray seni takip ediyor" dediğini itiraf etti. İşte Darri'nin o açıklamaları ve haberin detaylarında yer alan önemli ifadeler;

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Brahim Darri itiraf etti! Galatasaray beni izliyor

"Sneijder ve Van Persie burada futbol oynadıklarında Türk futbolunu takip ettim. Ama bu kulübün varlığını (Fatih Karagümrük), dürüst olmak gerekirse hiç duymamıştım."

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Brahim Darri itiraf etti! Galatasaray beni izliyor

"İlk başta kendime şunu dedim: Türkiye'deki ikinci lig, oraya gitmeli miyim? Bir futbolcu olarak, yüksek bir konumdaydım. İlk görüşmede başkan çok netti, "Şampiyon olmalıyız, Süper Lig'e gitmeliyiz ve çıkacağız" dedi. Kaldığım otele her gün yeni oyuncuların geldiğini gördüm. Başkan, maaşları sponsor olmadan, cebinden ödüyor. Bizimle çok ilgili ve sürekli soyunma odasına giriyor. Başkan, bu olaya bedenini koydu. Hırslı değilseniz bunu yapamazsınız."

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Brahim Darri itiraf etti! Galatasaray beni izliyor

"İnsanlar şöyle düşünebiliyor, "Türkiye 2. Ligi'nde oynuyor ve tatil yapıyor.". Hayır, gerçekten öyle değil. Tuhaf bir deneyim. Heracles'te fantastik ve fanatik bir seyirci vardı ve Fatih Karagümrük'ün 4 katı seyircisi olan stadyumda oynadım. Ama buarada en azından tezahurat yapıyorlar ve çok fanatikler."

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Brahim Darri itiraf etti! Galatasaray beni izliyor

"MENAJERİM BENİ ARADI VE..."

"Rapçi Ali B benimle konuşmak için Instagram'dan bir mesaj gönderdi. Bir görüşme gerçekleştirdik ve bana yönetici olarak değil, yaşam koçu olarak tavsiyeler verdi. Sonra kendimi iyi hissettiğimi söyledim, "Tamam ozaman bir ortaklık kurabiliriz." diye tamamladı. Bunu yaptık. Benim yükselişimi görmüyorsunuz çünkü Heracles'ten Ajax'a gitmedim ancak çok ilerleme kaydettim."

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