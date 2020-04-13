13 Nisan 2020, Pazartesi
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Brahim Darri itiraf etti! "Galatasaray beni izliyor"
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Hollandalı futbolcu Brahim Darri, transferiyle ilgili itirafta bulundu. Voetbalzone.nl internet sitesine açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki oyuncu, "Rapçi ve menajer olan Ali B, 6. maçımdan sonra beni aradı ve 'Galatasaray seni takip ediyor' dedi." ifadelerini kullandı ve sarı-kırmızılıların kendisini takip ettiğini söyledi. İşte o röportaj...
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