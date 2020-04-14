14 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaraylı Florin Andone: Fatih Terim bizi tek tek aradı

Fatih Terim bizi tek tek aradı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

'ın sezon başında ekiplerinden Brighton & Hove Albion'dan kiraladığı , ülkesinde röportaj verdi. Rumen golcü 'le ilgili olarak, "Video konferansta bize kendini iyi hissettiğini anlattı. Sonrasında bizleri bireysel olarak aradı" ifadelerini kullandı.

'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı , Romanya Federasyonu'nun internet sitesine röportaj verdi.

27 yaşındaki golcü, teknik direktör 'in corona virüsü tedavisinin bitip hastaneden taburcu olduktan sonra tüm oyuncuları bireysel olarak aradığını ifade etti.

Andone, "Video konferansta bize kendini iyi hissettiğini anlattı. Sonrasında bizleri bireysel olarak aradı. Durumunun iyi olmasından dolayı mutluyum. Günde 60-90 dakika arası çalışıyorum. Benzersiz bir doğum günü oldu. Annem bana pasta yaptı. Yakın arkadaşlarımla görüntülü konuştum" dedi.

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