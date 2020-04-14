Galatasaraylı Florin Andone: Fatih Terim bizi tek tek aradı

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'dan kiraladığı Florin Andone, ülkesinde röportaj verdi. Rumen golcü Fatih Terim'le ilgili olarak, "Video konferansta bize kendini iyi hissettiğini anlattı. Sonrasında bizleri bireysel olarak aradı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Florin Andone, Romanya Futbol Federasyonu'nun internet sitesine röportaj verdi.

27 yaşındaki golcü, teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsü tedavisinin bitip hastaneden taburcu olduktan sonra tüm oyuncuları bireysel olarak aradığını ifade etti.

Andone, "Video konferansta bize kendini iyi hissettiğini anlattı. Sonrasında bizleri bireysel olarak aradı. Durumunun iyi olmasından dolayı mutluyum. Günde 60-90 dakika arası çalışıyorum. Benzersiz bir doğum günü oldu. Annem bana pasta yaptı. Yakın arkadaşlarımla görüntülü konuştum" dedi.

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