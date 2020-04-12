12 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Gheorghe Popescu: UEFA Kupası Finali'ni unutamıyorum

Popescu: UEFA Kupası Finali'ni unutamıyorum
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.04.2020

'ın 2000 yılında kazandığı Kupası'nın kadrosunda yer alan eski futbolcu , 'e karşı oynanan mücadeleyi unutalmadığını söyledi. Corona virüsü salgını nedeniyle evinde nasıl vakit geçirdiğinden de bahseden Popescu, İngiliz ekibiyle oynanan final maçını yeniden seyretmek istediğini söyledi.

'ın eski futbolcusu , 'a karşı oynadıkları 1999-2000 sezonu 'ni unutamıyor.

Romanya'da Telekom Sport adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan Popescu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinde kaldığı günleri nasıl geçirdiğini anlattı.

Kariyerinde oynadığı ve bugünlerde tekrar izlemek istediği maçların sorulması üzerine Popescu, "Romanya ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı oynadığımız dünya kupası maçını zaten izledim. UEFA Kupası Finali'nde Arsenal'a karşı Galatasaray ile oynadığımız maçı tekrar seyretmek isterdim." ifadelerini kullandı.

Popescu, evinde daha önce yapmaya fırsat bulamadığı şeylerle uğraştığını belirtti. Ailesiyle zaman geçirdiğini aktaran eski savunma oyuncusu, kitap okuduğunu, spor yaptığını ve çocuklarıyla beraber film izlediğini sözlerine ekledi.

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