Gheorghe Popescu: UEFA Kupası Finali'ni unutamıyorum

Corona virüsü sebebiyle tüm dünyada spor müsabakalarına ara verildi. Bu arada kulüpler sosyal medyada daha aktif oldular. Galatasaray Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Twitter'da Avrupa'nın bir numarası oldu. Şubat 2020 raporuna göre, Avrupa'daki tüm rakiplerini geride bıraktı. Twitter'da aldığı 8 milyon 760 bin etkileşim ile dünyada Flamengo'nun ardından 2. oldu. Galatasaray diğer sosyal ağlarda da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı geride bırakmayı başardı.