11 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Şener Özbayraklı ile yollar ayrılıyor

Yıldız isim kulüp arıyor! Menajerine tam yetki verdi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

Gelecek sezonun kadro yapılanmasına başlayan , sezon başında 'den kadrosuna kattığı ile yollarını ayırıyor.

'den bedelsiz olarak 'a gelen 'nın Florya macerası çok kısa sürdü. Sarı Kırmızılı takımın, kendisini gösteremeyen ve 'in gözüne giremeyen Şener ile yolları ayırmaya karar verdiği gelen haberler arasında.

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KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILACAK

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Şener Özbayraklı ile sezon sonunda karşılıklı anlaşarak yollar ayrılacak. Direkt oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen 30 yaşındaki futbolcunun menajerine tam yetki verdiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekipten yıllık 6 milyon TL kazanan Şener Özbayraklı, ligde 5, kupada 3, Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkabildi, gol ya da asist kaydedemedi.

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