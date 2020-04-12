Galatasaray'dan sosyal medya etkileşim rekoru! Dünyanın en iyileri arasında yerini aldı Twitter...

Corona virüsü sebebiyle tüm dünyada spor müsabakalarına ara verildi. Bu arada kulüpler sosyal medyada daha aktif oldular. Galatasaray Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Twitter'da Avrupa'nın bir numarası oldu. Şubat 2020 raporuna göre, Avrupa’daki tüm rakiplerini geride bıraktı. Twitter'da aldığı 8 milyon 760 bin etkileşim ile dünyada Flamengo'nun ardından 2. oldu. Galatasaray diğer sosyal ağlarda da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı geride bırakmayı başardı.

Corona virüsü sürecinde tüm dünyada spor organizasyonları neredeyse durdu. Sosyal medya ise kulüplerin en etkili olduğu alanlardan biri oldu. Galatasaray Deportes&Finanzas'ın Şubat 2020 raporunu Twitter hesabından paylaştı. Twitter etkileşimlerinde Avrupa'da lider olan Galatasaray, tüm dünyada Flamengo'nun ardından ikinci olmayı başardı.

GALATASARAY ETKİLEŞİM REKORU KIRDI

Galatasaray Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Galatasaray, "Türk sporunun öncüsü Galatasaray, Twitter'da Avrupa'nın bir numarası oldu! Deportes&Finanzas'ın Şubat 2020 raporuna göre, Avrupa'daki tüm rakiplerini geride bırakan kulübümüz 8 milyon 760 bin etkileşim alarak dünyada en çok etkileşime sahip ikinci futbol kulübü oldu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray 2020'nin ilk çeyreğinde de 4. olmayı başardı. Galatasaray yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün Twitter hesabı, açıklanan 2020 ilk çeyrek verilerinde de ilk sıralarda yer alıyor. Dünya genelindeki futbol kulüpleri arasında en çok etkileşim alan 4. hesap olan

Galatasaray SK, bu alanda bir kez daha dünyanın en iyileri arasında!" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'I SOSYAL MEDYADA GERİDE BIRAKTI

Galatasaray açıklanan veriler ışığında ezeli rakiplerini de sosyal medyada geride bırakmayı başardı. Twitter, Instagram, Youtube ve Facebook verilerini paylaşan Galatasaray yaptığı açıklamada, "9 milyon 270 binden fazla takipçi sayısına ulaşan Twitter hesabımız, Şubat ayı verilerinde de Türkiye'deki rakiplerine bir kez daha fark attı. Twitter hesabımız, Şubat ayı boyunca Türkiye'deki her iki rakibinin toplamından daha fazla etkileşim aldı." ifadelerini kullandı.

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