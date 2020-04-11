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GALATASARAY

Galatasaraylı Mariano ayrılığı duyurdu! "Planım Brezilya'ya dönmek"

Ayrılığı kendisi duyurdu! Planım...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano'dan ayrılık açıklaması geldi. Fox Brasil'e konuşan Brezilyalı sağ bek yaptığı açıklamada "Planım 'ya dönmek, gerçekten geri dönmek istiyorum, ailem de öyle" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray'da ayrılık rüzgarı... Sarı kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mariano, Fox Sports 'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Adı sıkça ülkesinin takımlarıyla da anılan yıldız futbolcu, geleceğine dair yaptığı konuşmada Galatasaray'dan ayrılacağını ve Brezilya'ya gideceğini açıkladı.

Mariano'nun konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

"Planım Brezilya'ya dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum, ailem de öyle. Bizim isteğimiz bu yönde. Şu anda olduğum yerden keyif alıyorum. Son 10 maçta 5 asist yaptım ve bu Galatasaray'da geçirdiğim en iyi zaman dilimi. Dört yıl daha harika maçlar çıkarabilecek fiziksel seviyeye sahibim. Brezilya'daki bazı kulüplerle görüştüm. Etik olmadığı için takım ismi vermeyeceğim. Sözleşmemin son dönemlerinde olduğu için benimle iletişime geçmek isteyen kulüplere açık kapı bıraktım."

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SAO PAULO'NUN KAPISINDAN DÖNMÜŞ

Öte yandan Mariano, geçtiğimiz yaz sezonunda eski teknik direktörü Cuca tarafından istendiğini aktarırken, "Cuca Fluminense'deki hocamdı ve beni çok severdi. Sao Paulo'yu çalıştırmaya gittiğinde (Şubat 2019) beni çağırıp, gitmek isteyip istemediğimi sordu. Ancak, Galatasaray'ı ve 1,5 yıllık kalan sözleşmemi terk etmemin bir yolu yoktu." dedi.

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