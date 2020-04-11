11 Nisan 2020, Cumartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim'in yıldızlarını belirledi! Altyapıdan 8 isim...
Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Corona virüsü salgınından sonra mali anlamda zorluk yaşayan kulüplerden Galatasaray, yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. Bu kapsamda yerine getirilecek isimlerin daha uygun maliyetli olması beklenirken, teknik direktör Fatih Terim bu süreçte altyapıdan isimleri takıma monte etmeyi planlıyor. İşte o isimler ve detaylar...
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