Galatasaray'da gençlik harekatı

Devre arası gençleştirme operasyonuna başlayan Cimbom yeni sezon için de Diaby, Kudus, Fitz v e Bukari’yi mercek altına aldı. Son karar Terim’in

Fatih Terim'in "Artık futbolcuların geçmişlerine değil geleceklerine yatırım yapacağız" açıklaması sonrası Galatasaray'da başlayan gençlik harekatı sürüyor. Scout ekibinin yeni sezon için teknik heyetin masasına 4 yeni isim koyduğu öğrenildi. Listenin en başında Paços'tan Mohamed Diaby var.



HEPSİ ÇOK POTANSİYELLİ



23 yaşındaki ön libero sezon sonu serbest kalacak. Scout'un önerdiği 2. isim Nordsjaelland'lı Mohammed Kudus… 19 yaşındaki Ganalı 8 numara oynuyor. Trencin'li Osman Bukari de teknik heyete önerildi.

TERİM RAPORUNU VERECEK



Ganalı sağ kanat 21 yaşında… Scout'un son gözdesi ise Avusturya Wien'de oynayan Dominik Fitz. Avusturyalı 10 numara, sağ kanatta ve forvette de görev yapıyor. Bu 4 ismi incelemeye alan Fatih Terim kısa sürede raporunu verecek. Ardından onay verilen isimlerle temaslar başlayacak.

DİĞER