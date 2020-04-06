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GALATASARAY

Galatasaray'da gençlik harekatı

Galatasaray'da gençlik harekatı! Son karar Terim'de
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Devre arası gençleştirme operasyonuna başlayan Cimbom için de Diaby, Kudus, Fitz v e Bukari’yi mercek altına aldı. Son karar Terim’in

'in "Artık futbolcuların geçmişlerine değil geleceklerine yatırım yapacağız" açıklaması sonrası 'da başlayan gençlik harekatı sürüyor. Scout ekibinin için teknik heyetin masasına 4 yeni isim koyduğu öğrenildi. Listenin en başında Paços'tan Mohamed Diaby var.

HEPSİ ÇOK POTANSİYELLİ

23 yaşındaki ön libero sezon sonu serbest kalacak. Scout'un önerdiği 2. isim Nordsjaelland'lı Mohammed Kudus… 19 yaşındaki Ganalı 8 numara oynuyor. Trencin'li Osman Bukari de teknik heyete önerildi.

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TERİM RAPORUNU VERECEK

Ganalı sağ kanat 21 yaşında… Scout'un son gözdesi ise Wien'de oynayan Dominik Fitz. Avusturyalı 10 numara, sağ kanatta ve forvette de görev yapıyor. Bu 4 ismi incelemeye alan Fatih Terim kısa sürede raporunu verecek. Ardından onay verilen isimlerle temaslar başlayacak.

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