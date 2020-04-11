Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sözleşmesi yenileniyor
Galatasaray'da karar verildi... Sol bek mevkisinden orta alana geçtikten sonra takıma katkısı maksimuma çıkan ve asist krallığında zirveye oynayan Ömer Bayram'a sarı-kırmızılı takım jest yapacak. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi uzatılacak ve maaşına da zam yapılacak. İşte detaylar...
Bu sezon oynadığı 22 lig maçında 10 asist yapan ve 12 gol pası bulunan Başakşehirli Edin Visca'nın ardından ikinci sırada yer alan Ömer ile sezon biter bitmez masaya oturulacak.
Milliyet'te yer alan habere göre gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Ömer'e 3 senelik yeni bir kontrat sunulacağı öğrenildi. Böylece sarı-kırmızılı futbolcu, 2024'e kadar Galatasaray forması giyecek.
10 MİLYON LİRA OLACAK
Ömer'in ücretine de yine teknik kadronun bilgisi ve onayı ile ciddi bir zam yapılacak. Sarı-kırmızılılarda ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan ve 400 bin euro (2 milyon 930 bin TL) ile takımda en az kazanan isim olan Ömer Bayram'a ciddi bir zam yapılacak. Sarı-kırmızılılar, Ömer ile yapacağı yeni kontratı TL üzerinden gerçekleştirecek ve ücretini de 10 milyon liraya çıkaracak. Yıllık garanti ücretini üçe katlayacak olan Ömer Bayram performansının mükafatını fazlasıyla alacak.
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