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GALATASARAY

Selçuk İnan altyapıya

Selçuk İnan altyapıya
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Fatih Terim'in Selçuk İnan planı belli oldu. Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli oyuncudan, öncelikle B lisansı alarak teknik adamlığa adım atmasını istedi.

Fatih Terim'in Selçuk İnan planı belli oldu. Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli oyuncudan, öncelikle B lisansı alarak teknik adamlığa adım atmasını istedi. 35 yaşına gelen oyuncuya, U17 ya da U15 takımlarından birisi verilecek. Önümüzdeki sezon içinde ayrıca A lisansı ve Pro lisans için başvuracak ve kursları tamamlayacak. Bu sayede 1 yıl içinde Galatasaray'ın teknik ekibinde yer alacak seviyeye gelecek.
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