06 Nisan 2020, Pazartesi
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Selçuk İnan altyapıya
Fatih Terim'in Selçuk İnan planı belli oldu. Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli oyuncudan, öncelikle B lisansı alarak teknik adamlığa adım atmasını istedi.
Fatih Terim'in Selçuk İnan planı belli oldu. Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli oyuncudan, öncelikle B lisansı alarak teknik adamlığa adım atmasını istedi. 35 yaşına gelen oyuncuya, U17 ya da U15 takımlarından birisi verilecek. Önümüzdeki sezon içinde ayrıca A lisansı ve Pro lisans için başvuracak ve kursları tamamlayacak. Bu sayede 1 yıl içinde Galatasaray'ın teknik ekibinde yer alacak seviyeye gelecek.
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