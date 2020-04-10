Galatasaray'a büyük müjde! Fatih Terim'in gözdesi...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in göz koyduğu Adil Aouchiche'den güzel haberler geliyor. Zidane’a benzetilen genç 10 numaranın, PSG’nin sözleşme yenileme teklifini kabul etmediği bildirildi. Bu durum bir süredir Adil Aouchiche ile ilgilenen Cimbom’u yeniden harekete geçirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bir süredir yakından takip ettiği oyuncuların başında gelen Adil Aouchiche, Fransa'da da gündem haline geldi. Food Mercato, İmparator'un genç oyuncuyla yakında ilgilendiğini yazdı. 15 Temmuz'da 18 yaşına girecek olan Adil'in beklediği teklifi alamaması nedeniyle PSG'nin sözleşme yenileme önerisini reddettiği açıkladı. Galatasaray'ın ilgisinin oyun sitili olarak Zidane'a benzetilen oyuncunun fiyatının artmasına neden olduğu yorumu yapıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı da bildirildi.

FRANSA'DAN GÖRÜŞ ALINDI

Son dönemde geleceğe yatırım yapmak isteyen Terim, Cezayir asıllı Fransız futbolcunun üzerinde yoğunlaşırken bunda gelen olumlu scout raporunun da etkili olduğu bildirildi. Cezayir asıllı Fransız oyuncuyla ilgili bir değerlendirme kaleme alan Total Football Analysis'den Daryl Gouilard, "Güçlü ve gelişime açık bir on numara... Takım arkadaşlarını oyuna sokmak için sahte dokuz numara rolü de üstlenebilir" dedi. Fransız spor adamı ayrıca, "Topu almak için iyi pozisyon alır. Rakibin kafasını karıştırır. Teknik bir oyuncu" ifadesini kullandı. Bu özellikler Terim'i oldukça etkiledi.

NE KARAR VERECEK?

Bu sezon toplamda 7 kez PSG forması giyen 17 yaşındaki 10 numara, 2 gol, 2 asist üretti. Bu gollerden birisini de UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaydetti. PSG ile anlaşması bu sezon bitecek olan Adil Aouchiche, geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

DEFANSİF YANI ZAYIF

Oyuncuyla ilgili Terim için bir rapor hazırlayan Total Football Analysis'den Daryl Gouilard, "Yalnız savunma sorumluluğu azdır" eksi yönünü de belirtmeyi ihmal etmedi.

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