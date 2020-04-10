Çin'den flaş Hulk iddiası! Galatasaray...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı forvet Hulk ile ilgili Çin'den yeni bir iddia geldi. Çin'den Shanghai'ın yerel Titan-24 kanalının yorumcusu Wang Xiaorui'den Hulk'un Galatasaray'a transferiyle ilgili bazı detaylar paylaştı.

Brezilyalı oyuncunun, Shanghai'da devam etmek istemediğini söyledi. Wang ayrıca Hulk'a kaptanlık veren Shanghai'ın, kendisine 2 yıllık daha sözleşme teklif ettiğini ama Brezilyalı oyuncunun bunu kabul etmediğini açıkladı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Wang , Hulk'un Galatasaray'la bir süredir görüştüğünü duyduğunu ancak bunu teyit edecek kaynağı olmadığını ifade etti. Kariyerini bitirmeden mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynamak istediğini de kaydetti.



Bu sezon şampiyon olmayı amaçlayan Galatasaray hedefine ulaşırsa, Devler Ligi biletini Hulk transferinde koz olarak kullanmayı amaçlıyor.

HULK MALİYET DÜŞÜRDÜ

Galatasaray, indirim yapmaya çok da sıcak bakmayan Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşılık Hulk'la anılıyordu. Shanghai ile aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Avrupa'da oynayabilmek için göreceli düşük bir ücreti kabul etmeye hazır olduğu belirtilmişti.

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