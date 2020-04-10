Çin'den flaş Hulk iddiası! Galatasaray...
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı forvet Hulk ile ilgili Çin'den yeni bir iddia geldi. Çin'den Shanghai'ın yerel Titan-24 kanalının yorumcusu Wang Xiaorui'den Hulk'un Galatasaray'a transferiyle ilgili bazı detaylar paylaştı.
Brezilyalı oyuncunun, Shanghai'da devam etmek istemediğini söyledi. Wang ayrıca Hulk'a kaptanlık veren Shanghai'ın, kendisine 2 yıllık daha sözleşme teklif ettiğini ama Brezilyalı oyuncunun bunu kabul etmediğini açıkladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR
Wang , Hulk'un Galatasaray'la bir süredir görüştüğünü duyduğunu ancak bunu teyit edecek kaynağı olmadığını ifade etti. Kariyerini bitirmeden mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynamak istediğini de kaydetti.
Bu sezon şampiyon olmayı amaçlayan Galatasaray hedefine ulaşırsa, Devler Ligi biletini Hulk transferinde koz olarak kullanmayı amaçlıyor.
HULK MALİYET DÜŞÜRDÜ
Galatasaray, indirim yapmaya çok da sıcak bakmayan Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşılık Hulk'la anılıyordu. Shanghai ile aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Avrupa'da oynayabilmek için göreceli düşük bir ücreti kabul etmeye hazır olduğu belirtilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...