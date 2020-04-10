10 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Çin'den flaş Hulk iddiası! Galatasaray...

Çin'den flaş Hulk iddiası! Galatasaray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Brezilyalı forvet Hulk ile ilgili Çin'den yeni bir iddia geldi. Çin'den Shanghai'ın yerel Titan-24 kanalının yorumcusu Wang Xiaorui'den Hulk'un Galatasaray'a transferiyle ilgili bazı detaylar paylaştı.

Brezilyalı oyuncunun, Shanghai'da devam etmek istemediğini söyledi. Wang ayrıca Hulk'a kaptanlık veren Shanghai'ın, kendisine 2 yıllık daha sözleşme teklif ettiğini ama Brezilyalı oyuncunun bunu kabul etmediğini açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR
Wang , Hulk'un Galatasaray'la bir süredir görüştüğünü duyduğunu ancak bunu teyit edecek kaynağı olmadığını ifade etti. Kariyerini bitirmeden mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynamak istediğini de kaydetti.

Bu sezon şampiyon olmayı amaçlayan Galatasaray hedefine ulaşırsa, Devler Ligi biletini Hulk transferinde koz olarak kullanmayı amaçlıyor.

HULK MALİYET DÜŞÜRDÜ
Galatasaray, indirim yapmaya çok da sıcak bakmayan 'nun ayrılma ihtimaline karşılık Hulk'la anılıyordu. Shanghai ile aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Avrupa'da oynayabilmek için göreceli düşük bir ücreti kabul etmeye hazır olduğu belirtilmişti.

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