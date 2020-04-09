09 Nisan 2020, Perşembe
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Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Belçika ekibinde de disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Diagne, sosyal medyada bir kadına sorduğu soruyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. İşte detaylar...
Diagne'den tepki çeken hareket! 'Kızına sorabilir misin?'
Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Belçika ekibinde de disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Diagne, sosyal medyada bir kadına sorduğu soruyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. İşte detaylar...
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