09 Nisan 2020, Perşembe

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Diagne'den tepki çeken hareket! 'Kızına sorabilir misin?'

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Belçika ekibinde de disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Diagne, sosyal medyada bir kadına sorduğu soruyla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 23:07
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Diagne'den tepki çeken hareket! 'Kızına sorabilir misin?'

Bonservisi Galatasaray'da olan ve kiralık gittiği Club Brugge'de corona virüsü salgını öncesinde kadro dışı durumda çalışmalarını sürdüren Mbaye Diagne, son hareketiyle ülkesinde bir kez daha tartışma yarattı.

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Diagne'den tepki çeken hareket! 'Kızına sorabilir misin?'

"İLK NE ZAMAN SEKS YAPTIN?"
Instagram'ı yoğun şekilde kullanan Diagne, genç bir kadınla yaptığı canlı yayında "İlk kez ne zaman seks yaptın" diye sordu ve kadının çok utanarak yayından çıkmasının ardından tepkilerin hedefinde kaldı.

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Diagne'den tepki çeken hareket! 'Kızına sorabilir misin?'

TEPKİ YAĞDI
Senegal basını, ülkede evlilik dışı cinsel birlikteliğin yasak olduğunu vurgulayarak, Diagne'nin böyle bir soruyu rahatlıkla sormasının kabul edilemez olduğunu yazdı ve Nijerya'nın ünlü isimlerinden de tepki geldi.

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Diagne'den tepki çeken hareket! 'Kızına sorabilir misin?'

"KIZINA SORABİLİR MİSİN?"
Senegalli şarkıcı KetcHup, Diagne'yi hedef alırken, "Zenginsin diye her şeye iznin yok. Böyle bir soruyu kızına sorabilir misin? Ülkemi tanıyamıyorum. Böyle insanları nasıl referans olarak alıyorlar, anlamıyorum. Devlet hemen cezasını kesmeli" ifadelerini kullandı.

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Diagne'den tepki çeken hareket! 'Kızına sorabilir misin?'

İKİ EŞLİ YAŞIYOR
Mbaye Diagne, daha önce de iki eşli olduğu için gündeme gelmiş ve, "Ben kimseye ihanet etmiyorum. Soumboulou ve ben ne olduğunu biliyoruz. Soumboulou ile tanışmadan 4 yıl önce eşimle tanıştım, ne olacağını biliyordu.

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