Galatasaray'da Seri'nin yerine Okay Yokuşlu
Galatasaray, kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mario Lemina ve Michael Seri'nin yerine arayışlara başladı. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların gündemine gelen isim, milli oyuncu Okay Yokuşlu oldu.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 1 sezonluğuna kiraladığı Mario Lemina ve Jean-Michael Seri, sezon sonunda takımlarına geri dönecek olmaları sebebiyle sarı-kırmızılılar orta alanda güç kaybedecek.
Bu kapsamda transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, gündemine, milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu aldı. Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar İspanyol temsilcisi Celta Vigo'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başlayacak.
Bu sezon kulübü ile ligde 16 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu Sevilla mücadelesinde 1 asist yapmıştı. 25 kez A Milli Takım formasını da giyen yıldız isim bu süreçte 1 kez rakip fileleri sarstı.
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