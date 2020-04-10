10 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Seri'nin yerine Okay Yokuşlu

G.Saray'da Seri'nin yerine gelecek isim belirlendi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

, kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek ve Michael 'nin yerine arayışlara başladı. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların gündemine gelen isim, milli oyuncu oldu.

'ın yaz döneminde 1 sezonluğuna kiraladığı ve Jean-Michael , sezon sonunda takımlarına geri dönecek olmaları sebebiyle sarı-kırmızılılar orta alanda güç kaybedecek.

Bu kapsamda transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, gündemine, milli oyuncu 'yu aldı. Yeni Asır'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar İspanyol temsilcisi Celta Vigo'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başlayacak.

Bu sezon kulübü ile ligde 16 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu Sevilla mücadelesinde 1 asist yapmıştı. 25 kez A formasını da giyen yıldız isim bu süreçte 1 kez rakip fileleri sarstı.

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