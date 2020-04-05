Jorge Sampaoli eski öğrencisi Mariano'ya talip oldu! Galatasaray...
Sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Brezilyalı sağ bek Mariano'ya ülkesinden talip çıktı. Devre arasında Flamengo ile görüşen fakat anlaşamayan 33 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılılarda kalmış ve ikinci devre yaptığı asistlerle adından söz ettirmişti.
Galatasaray'ın 2017 yazında İspanyol ekibi Sevilla'dan 4.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Mariano, sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Brezilyalı yıldız için ülkesinden flaş bir iddia geldi. Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro, sağ bek oyuncusu Patric'in takımdan ayrılmasıyla birlikte bu bölgeye transfer yapmak istiyor. Brezilya temsilcisinin bu bölge için düşündüğü isim ise Galatasaray'dan Mariano...
Atletico Mineiro'nun teknik direktörlüğü yapan Jorge Sampaoli, 2016-2017 sezonunda Mariano ile Sevilla'da birlikte çalışmıştı. Arjantinli teknik adam, eski öğrencisini şimdi de Atletico Mineiro'da görmek istiyor.
Mariano, Galatasaray'dan yıllık bonuslar hariç 2.3 milyon Euro (yaklaşık 17 milyon TL) kazanıyordu.
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