05 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Jorge Sampaoli eski öğrencisi Mariano'ya talip oldu! Galatasaray...

Mariano'ya bir talip daha! Eski hocası...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 Giriş Tarihi: 05.04.2020

Sezon sonu ile sözleşmesi sona erecek Brezilyalı sağ bek 'ya ülkesinden talip çıktı. Devre arasında Flamengo ile görüşen fakat anlaşamayan 33 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılılarda kalmış ve ikinci devre yaptığı asistlerle adından söz ettirmişti.

'ın 2017 yazında İspanyol ekibi Sevilla'dan 4.5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Brezilyalı yıldız için ülkesinden flaş bir iddia geldi. ekiplerinden , sağ bek oyuncusu Patric'in takımdan ayrılmasıyla birlikte bu bölgeye yapmak istiyor. Brezilya temsilcisinin bu bölge için düşündüğü isim ise Galatasaray'dan Mariano...

Galatasaray'da Mariano yan çizdi

Atletico Mineiro'nun teknik direktörlüğü yapan , 2016-2017 sezonunda Mariano ile Sevilla'da birlikte çalışmıştı. Arjantinli teknik adam, eski öğrencisini şimdi de Atletico Mineiro'da görmek istiyor.

Mariano, Galatasaray'dan yıllık bonuslar hariç 2.3 milyon Euro (yaklaşık 17 milyon TL) kazanıyordu.

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