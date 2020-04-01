Rekor Okan Kocuk’ta

Galatasaray bu sezon 3 kulvarda 39 maça çıkarken bu maçların tamamında kadroda olan tek isim çok az forma şansı bulsa da Okan Kocuk oldu. Peki 39 maçta öne çıkan diğer isimler kimler?

Galatasaray bu sezon 3 kulvarda 39 maça çıkarken bu maçların tamamında kadroda olan tek isim çok az forma şansı bulsa da Okan Kocuk oldu. Peki 39 maçta öne çıkan diğer isimler kimler? İşte Cimbom bu sezonki futbolcu raporu:

* Donk ve Ömer Bayram 38'er maçta kadroda yer alırken, Muslera ve Marcao ise 34'er maçta forma giymeyi başardı.

* Aynı şekilde Fernando Muslera 3 bin 60 dakikayla en çok sahada kalan isim oldu.

* Terim 42 oyuncuyu bu sezonki maçlarda kadroya aldı. Ancak bunların 8'ine hiç şans vermedi.

* Muslera ve Marcao 3 bin dakikanın üzerinde oynadı.

* 5 oyuncu 2 bin dakikanın üzerinde sahada kaldı.

* 8 oyuncu bin ila 2 bin dakika arasında oynadı.

* Emin (90) ve Yunus (62) ise en az şans bulan isimler oldu.

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