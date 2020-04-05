05 Nisan 2020, Pazar
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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Falcao'nun yanına o isim gelecek
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından çalışmalarını evden yapılan bireysel antrenmanlarla sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Yeni sezonda kadrosuna radikal değişiklikler yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone ile yollarını ayırmayı planlıyor. Rumen golcünün yerine en az bir takviye yapmayı planlayan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, genç yıldızın transferi için düğmeye bastı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
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