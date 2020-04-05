05 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Falcao'nun yanına o isim gelecek

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından çalışmalarını evden yapılan bireysel antrenmanlarla sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Yeni sezonda kadrosuna radikal değişiklikler yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone ile yollarını ayırmayı planlıyor. Rumen golcünün yerine en az bir takviye yapmayı planlayan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, genç yıldızın transferi için düğmeye bastı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 05.04.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 12:26
ABONE OL
  • 1
  • 17
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Falcao'nun yanına o isim gelecek

Sezonun ilk yarısında yarıştığı bütün kulvarlarda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan ancak ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe bürünerek aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da yaz transfer dönemi çalışmalarına start verildi.

  • 2
  • 17
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Falcao'nun yanına o isim gelecek

Sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosunda birçok değişiklik yapması beklenen sarı-kırmızılılar, transferde genç isimlere yönelmeyi hedefliyor.

  • 3
  • 17
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Falcao'nun yanına o isim gelecek

Teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz aylarda yaptıkları açıklamalarda gelecek sezon transferde genç oyunculara yöneleceklerini açıklamıştı.

  • 4
  • 17
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Falcao'nun yanına o isim gelecek

YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜRÜLECEK

Ayrıca kadrodaki 30 yaş ve üstü bazı oyuncularla da yollarını ayırmayı hedefleyen Cimbom, kadrosuna katacağı genç isimlerle takımın yaş ortalamasını düşürmeyi amaçlıyor.

  • 5
  • 17
Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Falcao'nun yanına o isim gelecek

Bu doğrultuda sözleşmeleri sona erecek Mariano, Nagatomo ve Selçuk İnan gibi isimlerle yollarını ayırması beklenen Galatasaray'ın yüklü bonservis bedeli elde edebileceği Belhanda ve Feghouli gibi oyuncuları da transfer listesine koyduğu iddia edildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör