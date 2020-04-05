05 Nisan 2020, Pazar
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33 yaşındaki futbolu, eğer oynaması isteniyorsa kendisiyle 1 yıllık daha sözleşme uzatılmasını istediğini yöneticilerle paylaştı. Sarı- kırmızılı ekibin bu durumdan çok memnun kalmadığı gelen haberler arasında...
Galatasaray'da Mariano yan çizdi
Galatasaray'da Mariano sıkıntısı baş gösterdi. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta biten Brezilyalı oyuncu, ülkesinden bir takımla anlaştığını Haziran başında başlaması planlanan Brezilya Ligi'nde forma giymek istediğini oynanacak 'Ekstra sezonda' forma giyemeyeceğini anlattı.
33 yaşındaki futbolu, eğer oynaması isteniyorsa kendisiyle 1 yıllık daha sözleşme uzatılmasını istediğini yöneticilerle paylaştı. Sarı- kırmızılı ekibin bu durumdan çok memnun kalmadığı gelen haberler arasında...
Ligin ikinci yarısında başarılı bir performans ortaya koyan Mariano'nun anlaştığı takımın Flamengo olduğu belirtiliyor.
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