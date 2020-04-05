05 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Mariano yan çizdi

Mariano yan çizdi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.04.2020

Galatasaray'da Mariano sıkıntısı baş gösterdi. Sözleşmesi 31 Mayıs'ta biten Brezilyalı oyuncu, ülkesinden bir takımla anlaştığını Haziran başında başlaması planlanan Brezilya Ligi'nde forma giymek istediğini oynanacak 'Ekstra sezonda' forma giyemeyeceğini anlattı.

33 yaşındaki futbolu, eğer oynaması isteniyorsa kendisiyle 1 yıllık daha sözleşme uzatılmasını istediğini yöneticilerle paylaştı. Sarı- kırmızılı ekibin bu durumdan çok memnun kalmadığı gelen haberler arasında...

Ligin ikinci yarısında başarılı bir performans ortaya koyan Mariano'nun anlaştığı takımın Flamengo olduğu belirtiliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Ryan Babel'den çok konuşulacak paylaşım Ryan Babel'den çok konuşulacak paylaşım
Felipe Melo'dan Real Madrid itirafı! Galatasaray... Felipe Melo'dan Real Madrid itirafı! Galatasaray...
Mario Jardel'den G.Saraylı taraftarlara mesaj Mario Jardel'den G.Saraylı taraftarlara mesaj
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör