01 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Sıra diğer yıldızlarda

Sıra diğer yıldızlarda
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Yaklaşık 8 milyon euroluk kazancıyla hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in en fazla kazanan ismi konumunda... Sarı-kırmızılı takımın deneyimli yıldızlarından Feghouli 3.8 milyon euro, Muslera 3.5 milyon euro, Belhanda ise 3.3 milyon euro kazanıyor.

Yaklaşık 8 milyon euroluk kazancıyla hem Galatasaray'ın hem de Süper Lig'in en fazla kazanan ismi konumunda... Sarı-kırmızılı takımın deneyimli yıldızlarından Feghouli 3.8 milyon euro, Muslera 3.5 milyon euro, Belhanda ise 3.3 milyon euro kazanıyor. Falcao'nun ardından bu 3 yıldıza gelecek. Kalmak istemeleri halinde maaşlarında indirime gitmeleri talep edilecek.

BARÇA'DAN DEV KESİNTİ

, koronavirüs sebebiyle ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntıları atlatmak adına A Takım futbolcuları ve teknik heyetinden maaşlarında yüzde 70'lik kesinti yapmalarını talep etti. Messi başta futbolcular başta buna sıcak bakmasa da sonunda ikna oldular. Böylece yılda 470 milyon euro ödeyen Katalan ekibinin kasasında, 330 milyon Euro'luk bir rahatlama yaşandı.

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