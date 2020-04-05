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GALATASARAY

Galatasaray'a Onyekuru ve Donk müjdesi

Galatasaray'a Onyekuru ve Donk müjdesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Galatasaraylı yöneticilerle görüşen , kulübü ’ya gelecek yıl da ’de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk’la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.

İç ve dış transferde 'a iki müjde birden... Liglere verilen arada boş durmayan Sarı- Kırmızılılar, kadro planlaması yapmaya devam ediyor. Teknik direktör 'in talebi doğrultusunda çalışmalara geçen Yönetimi, iki oyuncuyla kontrat yenilemeye hazırlanıyor. Bunlardan biri, Galatasaray formasıyla ikinci baharını yaşayan . 34 yaşına giren Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Tecrübeli savunmacıyla yeni kontrat yapılması daha önce kararlaştırılmıştı. Taraflar arasında prensip anlaşması sağlanırken, süre ve maaş gibi detayların önümüzdeki hafta gerçekleşecek ikinci görüşmede masaya yatırılacağı öğrenildi.

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Kararını yöneticilere iletti

Akıbeti merakla beklenen bir diğer isim olan 'da da önemli gelişmeler var. Karantina günlerinde kulübün kendisine ve ailesine olan yaklaşımından büyük mutluluk duyan Nijeryalı futbolcu, ne pahasına olursa olsun kariyerini 'de sürdürmeye karar verdi. Konuyla ilgili olarak Galatasaraylı yöneticilerle de görüşen 22 yaşındaki futbolcu, kararını onlara da bildirdi.

Bu kez satın alma opsiyonuyla

Özellikle Fatih hocanın mutlaka kadrosunda görmek istediği Onyekuru, kulüpten onay alması üzerine, bonservisini elinde bulunduran ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Genç yıldız, Galatasaray'da kalma arzusunu Fransız kulübünün yöneticilerine iletecek. Sarı- Kırmızılılar, Onyekuru'yu 1 yıllığına daha kiralamayı, ancak bu kez satın alma opsiyonuna da sahip olmayı hedefliyor.

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