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GALATASARAY

Fransa'da Reims'in doktoru Bernard Gonzalez corona virüse yakalanınca intihar etti

Corona virüse yakalanınca intihar etti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Lig 1 ekiplerinden Reims'de doktor olarak görev yapan 'in korona virüse yakalandığını öğrenmesinin ardından ettiği belirtildi.

Korona virüs can almaya devam ediyor. Ligue 1 ekiplerinden Reims'in doktoru , koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra etti.

"TÜM ŞEHİR ŞOKTA, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Fransa'yı yasa boğan ölümle ilgili açıklamalarda bulunan Reims Belediye Başkanı Arnaut Robinet, "Reims'in Ligue 1'e dönmesinde, sakat oyuncuların tedavisiyle ilgilenerek büyük payı olmuştu. Harika bir profesyoneldi. 1 ay önce onunla görüşüp moral vermeye çalışmıştık. Onun ailesi, eşi, tüm şehir için üzgünüm. Corona virüsünün kurbanlarından biri oldu. Mektup bıraktığını biliyorum ancak içeriğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ BİR ACI"

Reims yönetiminden bir isim ise, "Bernard Gonzalez ile geçen hafta konuştum, iyiydi. Akılalmaz bir durum, inanılmaz bir acı. Oyuncuları ve teknik heyeti bilgilendireceğiz, bizim için büyük şok olacak" dedi.

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