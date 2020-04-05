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GALATASARAY

Abdurrahim Albayrak'tan corona virüsü sonrası flaş paylaşım!

Albayrak'tan corona virüsü sonrası flaş paylaşım!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 Giriş Tarihi: 05.04.2020

Son dakika haberine göre, Corona virüsü testi pozitif çıkan ve geçtiğimiz günlerde taburcu olarak şirketindeki özel bir odada karantinaya giren , hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Tedavisinde kendisine yardımcı olan sağlık çalışanlarıyla çekildiği fotoğrafı hesabındna paylaşan Albayrak, paylaşımına, "En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun." notunu düştü.

Terim ve Albayrak'a corona virüsü nasıl bulaştı? haberin devamı

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