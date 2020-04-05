Abdurrahim Albayrak'tan corona virüsü sonrası flaş paylaşım!

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştı. Tedavi sürecine olumlu yanıt veren iki isim de hastaneden taburcu olmuş ve evde karantina altında tedavilerine devam edileceği açıklanmıştı. Bu iki ismin corona virüsünü nasıl kaptığı merak edilirken, çoğu kişinin ortak fikri Beşiktaş derbisiydi. Peki bu iki isim corona virüsü nasıl kaptı? Corona virüsünü bulaştıran kişi aynı mı? İşte detaylar...