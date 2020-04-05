05 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan transferde radikal karar! Manchester City...

G.Saray'dan transferde radikal karar! Manchester City...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını hızlandıran , farklı bir stratejisi uygulamayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, ve gibi birçok Avrupa devi gibi gelecek vadeden birçok oyuncusu kadrosuna katıp değerlerini artırmak için kiralayacak.

Gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen 'da çalışmaları başladı. Takımdaki 30 yaş üstü isimlerin birçoğunu gönderip kadrosunu gençleştirmeyi planlayan Cimbom, yaz transfer döneminde farklı bir strateji izlemeyi planlıyor.

GELECEK VADEDEN OYUNCULAR ALINIP KİRALANACAK

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılar tıpkı , , Porto ve gibi bundan sonra daha çok transfer yapacak. Aslan oyuncu havuzunu genişletip, 'ye bildireceği 28 oyuncu dışındakileri kiraya verecek. Avrupa'nın dev kulüpleri gibi özellikle genç ve potansiyeli yüksek olan birçok futbolcusunu kiraya gönderecek olan Galatasaray bu isimlerin hem gelişimi hem de değerlenmesini için zemin hazırlayacak. Böylece düşük bedelle veya bonservissiz transfer edilen oyunculardan Galatasaray para kazanacak.

SEKIDIKA VE OZORNWAFOR ÖRNEĞİ

Yurt içi veya yurt dışı fark etmeksizin bu stratejiyi uygulayacak olan Galatasaray aslında devre arasında 'dan transfer ettiği Jesse Sekidika'yı kiraya yollayacaktı. Ancak istenen transferler olmayınca Sekidika elde tutulmuştu.

Yine yaz döneminde transfer edilen ve kiraya verilen Valentine Ozornvafor da bu düşünce çerçevesinde kadroya dahil edilmişti. Sarı-kırmızılılar hayata geçirdiği yeni transfer stratejisiyle beraber sürpriz hamlelerde de bulunacak fakat bu isimleri düzenli forma giyebilecekleri kulüplere hemen kiraya verecek.

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