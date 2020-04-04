04 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fenerbahçe ile Galatasaray Adil Demirbağ için karşı karşıya!

Ezeli rakipler karşı karşıya! Transferde hedef...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 Giriş Tarihi: 04.04.2020

'in iki büyük kulübü ve , transferde yine karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler bu kez, 1. Lig takımlarından 'da forma giyen genç stoper için savaşı yapacak.

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilen süreçte bir yandan telekonferans üzerinden çalışmalarını sürdüren kulüpler bir yandan da çalışmalarına hız kazandırıyor.

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen 'da , 26 Ocak'taki -Boluspor karşılaşmasında 'ı takip etmişti.

Ajansspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı ekibin izleme komitesinde yer alan ve Adana ekibinde 3 sezon önce sportif direktörlük görevini yürüten Gürcan Aday da Adil'i birçok maçta takip etti.

Cimbom, Demirbağ için henüz resmi bir teklif ulaştırmazken, ezeli rakibi 'nin de aracılarla 22 yaşındaki stoperin durumunu sorduğu ortaya çıktı.

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BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise Adil Demirbağ için kendilerine henüz resmi bir teklif yapılmadığını açıkladı.

ADİL DEMİRBAĞ KİMDİR?

10 Aralık 1997 doğumlu futbcolu Adil Demirbağ, sağ bek ve stoper pozisyonlarında oynamaktadır. Geçtiğimiz yıl ise 'a seçilmişti.

1.82 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Adil'in Adana Demirspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 500 bin Euro.

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