Fenerbahçe ile Galatasaray Adil Demirbağ için karşı karşıya!

Süper Lig'in iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde yine karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler bu kez, TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen genç stoper Adil Demirbağ için transfer savaşı yapacak.

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilen süreçte bir yandan telekonferans üzerinden çalışmalarını sürdüren kulüpler bir yandan da transfer çalışmalarına hız kazandırıyor.

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Necati Ateş, 26 Ocak'taki Adana Demirspor-Boluspor karşılaşmasında Adil Demirbağ'ı takip etmişti.

Ajansspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı ekibin izleme komitesinde yer alan ve Adana ekibinde 3 sezon önce sportif direktörlük görevini yürüten Gürcan Aday da Adil'i birçok maçta takip etti.

Cimbom, Demirbağ için henüz resmi bir teklif ulaştırmazken, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de aracılarla 22 yaşındaki stoperin durumunu sorduğu ortaya çıktı.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise Adil Demirbağ için kendilerine henüz resmi bir teklif yapılmadığını açıkladı.

ADİL DEMİRBAĞ KİMDİR?

10 Aralık 1997 doğumlu futbcolu Adil Demirbağ, sağ bek ve stoper pozisyonlarında oynamaktadır. Geçtiğimiz yıl ise Ümit Milli Takım'a seçilmişti.

1.82 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Adil'in Adana Demirspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 500 bin Euro.

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