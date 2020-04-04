04 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da hedef 36 milyon! Ryan Babel'in yeni rotası...

Hedef 36 milyon! Yeni rotası...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 Giriş Tarihi: 04.04.2020

'ın yaz döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu , sarı-kırmızılılarda istenilen katkıyı verememiş ve devre arasında ülkesinin takımı Ajax'a kiralanmıştı. 33 yaşındaki futbolcu eski takımında da tutunamadı ve sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılılar, bu gelişmelerin ardından yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Babel'i gözden çıkardı. Buna göre Cimbom, 2 yıl için 5 milyon Euro (yaklaşık 36 milyon TL) kazanacak tecrübeli futbolcuyu elden çıkaracak.

, 'i gözden çıkardı. Kiralık gittiği Ajax'la yollarını ayıran Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılıların başını ağrıtacak gibi görünüyor.

Milliyet'in haberine göre, iki sene daha sözleşmesi bulunan ama geri dönüşüne sıcak bakılmayan Babel'in Ajax'ta verilen şansı değerlendirememesi ve kendisini göstermesi açısından fırsat olarak görülen EURO 2020'nin de ertelenmesi planları bozdu. Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki oyuncu için çeşitli formülleri değerlendirmeye aldı.

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ABD VEYA BREZİLYA SEÇENEĞİ

Buna göre 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 2.5 milyon euro kazanan yıldız oyuncudan kendisine kulüp bulması istenecek. İşi son ana bırakmak istemeyen Cimbom, futbolcu ve menajerinden çalışmalara erken başlamasını talep edecek.

Babel'in daha önce de transferinin gündeme geldiği ABD veya Brezilya'dan bir takıma olmasını umut eden sarı-kırmızılılar yetenekli oyuncudan aldığı yüksek ücretten dolayı bonservis bile talep etmeyecek. Tecrübeli futbolcunun gitmesiyle 5 milyon euro'luk bir yükten kurtulmanın hesapları yapıldığı belirtildi.

Takımın ağır kalmasında Hollandalı futbolcunun etkili olduğunu düşünen Teknik Direktör Fatih Terim'in ayrıca disiplin zaafiyeti bulunan yıldız ismin geri dönüşüne kesinlikle onay vermediği öğrenildi. Galatasaray'da Babel gibi sorunlu olarak gözüken Diagne'nin geri dönüşüne de vize çıkmamış hatta sarı-kırmızılılar, Senegalli golcünün bonservisi için 5 milyon euroya inmeyi göze almıştı.

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