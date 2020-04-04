04 Nisan 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu!

Hasan Ali'ye İngiliz devi talip oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 'nin deneyimli sol beki 'a İngiltere ekiplerinden talip oldu. İngiliz ekibinde milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü de görev alıyor.

'nin yıldız oyuncusu 'in radarında... Takvim'de yer alan habere göre daha önce ile anlaşma aşamasına gelen tecrübeli sol kanat oyuncusuna bu kez talip oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın teklifine vereceği cevap merak ediliyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu 8 yıldır sarı-lacivertli kulüpte forma giyiyor.

Hasan Ali Kaldırım, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta toplam 932 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.

Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! haberin devamı

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