07 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan Okay Yokuşlu atağı

Cimbom'dan transfer atağı! Terim o ismi çok istiyor...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

öncesinde ’un iki yıldızı ve Emre Kılınç ile anlaşan , İspanyol temsilcisi ’da mutsuz olan 'nun peşinde...

'e verilen arada transfer çalışmalarına ağırlık verdi… öncesinde yerli atağına kalkan Cimbom, İspanyol ekibi 'da mutsuz olan 'nun peşine düştü… Bilindiği gibi Galatasaray yeni sezon öncesinde 'un iki yıldızı Yandaş ve
Emre Kılınç ile anlaşma sağlamıştı.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Cimbom, Celta Vigo ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Okay Yokuşlu'yu bonservisiyle alamazsa kiralama teklifinde bulunacak… 26 yaşındaki futbolcunun da yeniden 'ye dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi...

Milli oyuncu bu sezon Ligi'nde 16 kez forma şansı buldu ve 1 asist yaptı. Okay Yokuşlu ülkemizde Altay, ve 'da forma giydi.

Fatih Terim'den oyuncularına sert uyarı! haberin devamı

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