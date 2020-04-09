Ünlü teknik adam açıkladı! "Sneijder'in Galatasaray'daki hayali..."
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder ile aralarında geçen konuşmayı anlatan Uygun, Sneijder'in sarı-kırmızılı takımda teknik direktörlük yapmayı hayal ettiğini söyledi.
Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa'yı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Wesley Snejder'le olan konuşmasını Ajansspor'a anlattı.
''HAYALİ GALATASARAY'DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK''
Şu anda Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'u çalıştıran Bülent Uygun, ''Wesley Sneijder ile geçtiğimiz ay görüştüm. Sneijder, Türkiye'yi çok seviyor, kendisi teknik direktör olabilmek adına Ajax'ta çalışmalarını sürdürüyor. Sneijder ile konuştuğumda hedefinin ve hayalinin Real Madrid ve Galatasaray'da teknik direktörlük görevini yapmak olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.
RODALLEGA VE BOCA JUNIORS...
Rodallega'nın Boca Juniors ile ilgili transfer açıklaması hakkında konuşan Bülent Uygun, "Olsa, yapsa, vs. söylemlerle bu işler olmuyor. Rodallega şu anda Denizlispor'un oyuncusudur. Rodallega ligler başladığında takımına katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.
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