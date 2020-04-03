Brezilya'da konuşulan isim Fatih Terim! Örnek gösterdiler...

Galatasary Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkmış ve tedavisina başlanmıştı. 7 günlük tedavinin ardından taburcu olan deneyimli teknik adamın kısa sürede iyileşmesi, Brezilya basınında da örnek gösterildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Türk spor camiasında da etkilerini göstermeye devam ediyor.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ise 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide corona virüsü tespit edilmişti.

Öte yandan futbol camiasının emektar isimlerinden Rüştü Reçber'de de Covid-19 bulgularına rastlanmıştı ve efsane kaleci tedavi altına alınmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim 7, Abdurrahim Albayrak ise hastanede gördükleri 10 günlük tedavinin ardından taburcu oldu.

YABANCI BASINA İLHAM OLDU

Fatih Terim'in 7 gün gibi kısa bir sürede taburcu edilmesi yabancı basına da ilham oldu.

Brezilya basınından es.besoccer, Internacional Kulübü Başkanı Marcelo Medeiros'un 14 günde corona virüsünü yendiği haberini takipçileriyle paylaşırken, Terim'in virüsü yenmesini örnek gösterdi.

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