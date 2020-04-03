03 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Brezilya'da konuşulan isim Fatih Terim! Örnek gösterdiler...

Brezilya'da konuşulan isim Fatih Terim!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

Galatasary Teknik Direktörü 'in yeni tip (Covid-19) testi pozitif çıkmış ve tedavisina başlanmıştı. 7 günlük tedavinin ardından taburcu olan deneyimli teknik adamın kısa sürede iyileşmesi, basınında da örnek gösterildi.

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını Türk spor camiasında da etkilerini göstermeye devam ediyor.

'da teknik direktör , ikinci başkan ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ise 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide corona virüsü tespit edilmişti.

Öte yandan futbol camiasının emektar isimlerinden 'de de Covid-19 bulgularına rastlanmıştı ve efsane kaleci tedavi altına alınmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte Fatih 7, Abdurrahim Albayrak ise hastanede gördükleri 10 günlük tedavinin ardından taburcu oldu.

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YABANCI BASINA İLHAM OLDU

Fatih Terim'in 7 gün gibi kısa bir sürede taburcu edilmesi yabancı basına da ilham oldu.

basınından es.besoccer, Kulübü Başkanı Marcelo Medeiros'un 14 günde corona virüsünü yendiği haberini takipçileriyle paylaşırken, Terim'in virüsü yenmesini örnek gösterdi.

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