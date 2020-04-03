Galatasaraylı Luyindama'ya Premier Lig'den bir talip daha!

Galatasaraylı yıldıza transfer tekliflerinin ardı arkası kesilmiyor... Daha önce adı sıkça Premier Lig ekipleriyle anılan Christian Luyindama için yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Everton'un menajeri Carlo Ancelotti'nin istediği futbolcular arasında gösterilen ve Aston Villa'nın da transfer listesinde olduğu belirtilen Demokratik Kongolu futbolcu için bir İngiliz kulübü daha devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray'a sular durulmuyor... Geçtiğimiz sezon Belçika temsilcisi Standart Liege'den kadroya dahil edilen Christian Luyindama için yeni bir transfer dedikodusu daha ortaya atıldı.

Footrdc.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Luyindama için 1 numaralı talip, Premier Lig ekibi Everton oldu. Mavi beyazlıların menajeri Carlo Ancelotti, yaz transfer sezonunda kadrosuna mutlaka bir savunmacı dahil etmek istiyor ve bu hususta ilk sıralarda sarı kırmızılı yıldız bulunuyor.

EVERTON İNİSİYATİFİ ANCELOTTI'YE BIRAKTI

Daha önce de basında sıkça yer alan Ancelotti - Luyindama iddiaları yazılan haberle daha da güçlük kazanırken, İngiliz ekibinin transfer konusunda son sözü İtalyan teknik direktöre verdiği aktarıldı.

ASTON VILLA DA PEŞİNDE

Premier Lig ekiplerinin elinden kaçırmak istemediği bilinen Luyindama için 2. talibin Aston Villa olduğu yazıldı. Kulüp yönetiminin, Luyindama'nın sakatlık sürecini yakından takip ettiği ve sezon sonuna kadar oyuncunun iyileşip iyileşmediğini öğrenmek için temasta olduğu belirtildi.

YENİ İDDİA: BOURNEMOUTH

Luyindama için son iddia ise Bournemoth oldu. Başarılı savunmacı için kulüp yönetiminin devreye girdiği ve Aston Villa'nın yaptığı gibi oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

Christian Luyindama, bu sezon çıktığı toplam 15 müsabakada gol ve ya asist üretemezken, 1336 dakika sahada kalmayı başardı.

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