03 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaraylı Luyindama'ya Premier Lig'den bir talip daha!

G.Saraylı yıldız oyuncuya bir talip daha!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

Galatasaraylı yıldıza tekliflerinin ardı arkası kesilmiyor... Daha önce adı sıkça Premier Lig ekipleriyle anılan için yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Everton'un menajeri 'nin istediği futbolcular arasında gösterilen ve 'nın da transfer listesinde olduğu belirtilen Demokratik Kongolu futbolcu için bir İngiliz kulübü daha devreye girdi. İşte detaylar...

'a sular durulmuyor... Geçtiğimiz sezon temsilcisi 'den kadroya dahil edilen için yeni bir dedikodusu daha ortaya atıldı.

Footrdc.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Luyindama için 1 numaralı talip, Premier Lig ekibi Everton oldu. Mavi beyazlıların menajeri , yaz transfer sezonunda kadrosuna mutlaka bir savunmacı dahil etmek istiyor ve bu hususta ilk sıralarda sarı kırmızılı yıldız bulunuyor.

EVERTON İNİSİYATİFİ ANCELOTTI'YE BIRAKTI

Daha önce de basında sıkça yer alan Ancelotti - Luyindama iddiaları yazılan haberle daha da güçlük kazanırken, İngiliz ekibinin transfer konusunda son sözü İtalyan teknik direktöre verdiği aktarıldı.

ASTON VILLA DA PEŞİNDE

Premier Lig ekiplerinin elinden kaçırmak istemediği bilinen Luyindama için 2. talibin olduğu yazıldı. Kulüp yönetiminin, Luyindama'nın sakatlık sürecini yakından takip ettiği ve sezon sonuna kadar oyuncunun iyileşip iyileşmediğini öğrenmek için temasta olduğu belirtildi.

YENİ İDDİA: BOURNEMOUTH

Luyindama için son iddia ise Bournemoth oldu. Başarılı savunmacı için kulüp yönetiminin devreye girdiği ve Aston Villa'nın yaptığı gibi oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

Christian Luyindama, bu sezon çıktığı toplam 15 müsabakada gol ve ya asist üretemezken, 1336 dakika sahada kalmayı başardı.

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