03 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Osimhen’den Galatasaray itirafı!

Osimhen’den G.Saray itirafı!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 Giriş Tarihi: 03.04.2020

Fransa Lig 1 takımlarından Lille'deki performansıyla dev takımların gözdesi haline gelen Osimhen'den Drogba itirafı geldi. Galatasaray'la ilgili konuşan yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Drogba'yı örnek aldığını ve onu kopyalamak için Marsilya, Chelsea ve Galatasaray'daki maçlarını sürekli izlediğini söyleyen Nijeryalı, "'ya (Charleroi) gitmeden önce Galatasaray benimle ilgilendiğini öğrenince Drogba'nın formasını giyeceğim için çok heyecanlanmıştı. Ancak daha sonra görüşmeler kesildi" dedi.

Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım bombası! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan kiralık operasyonu Görüşmeler başladı! Galatasaray'dan kiralık operasyonu
Terim kararını verdi! Galatasaray'dan 3 ayrılık Terim kararını verdi! Galatasaray'dan 3 ayrılık
Galatasaray'da 100 milyonluk kriz Galatasaray'da 100 milyonluk kriz
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör