Osimhen’den Galatasaray itirafı!

Fransa Lig 1 takımlarından Lille'deki performansıyla dev takımların gözdesi haline gelen Osimhen'den Drogba itirafı geldi. Galatasaray'la ilgili konuşan yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takımın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Drogba'yı örnek aldığını ve onu kopyalamak için Marsilya, Chelsea ve Galatasaray'daki maçlarını sürekli izlediğini söyleyen Nijeryalı, "Belçika'ya (Charleroi) gitmeden önce Galatasaray benimle ilgilendiğini öğrenince Drogba'nın formasını giyeceğim için çok heyecanlanmıştı. Ancak daha sonra görüşmeler kesildi" dedi.

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