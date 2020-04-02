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Galatasaray'da Falcao şoku! 10 milyon euro'ya 'Evet' dedi

Koronavirüs nedeniyle ligler ertelenirken transfer konusunda ise hareketli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Radamel Falcao şoku yaşanıyor. Corona virüsü nedeniyle futbolculardan indirim talep eden sarı-kırmızılı yönetimin talebini reddeden Falcao, kendisine gelen yıllık 10 milyon euroluk teklifi kabul etti. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 22:40 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 22:46
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Galatasaray'da Falcao şoku! 10 milyon euroya 'Evet' dedi

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Radamel Falcao'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Golcü futbolcunun geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'da Falcao şoku! 10 milyon euroya 'Evet' dedi

Corona virüsü salgını futbol dünyasında da taşları yerinden oynatmaya başladı. Liglerin askıya alınmasıyla ekonomik olarak çıkmaza giren kulüpler, çözüm yolları aramaya başladı.

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Galatasaray'da Falcao şoku! 10 milyon euroya 'Evet' dedi

Krizi atlatmak için gündeme gelen ilk çare ise futbolcuların maaşlarında indirime gitmek. Juventus ve Barcelona'nın bu yola başvurmasının ardından Süper Lig ekipleri de oyuncularla görüşmeye başladı.

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Galatasaray'da Falcao şoku! 10 milyon euroya 'Evet' dedi

Galatasaray'ın da başta yıldız isimler olmak üzere takımdaki futbolculardan indirim talep ettiği ifade ediliyor.


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Galatasaray'da Falcao şoku! 10 milyon euroya 'Evet' dedi

İNDİRİM TEKLİFİNİ REDDETTİ!
Katar basınında sarı-kırmızılı ekip için çarpıcı bir iddia dile getirildi. Bu habere göre Falcao, kulüpten gelen indirim istediğini reddetti ve Al Sadd'la anlaştı.

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