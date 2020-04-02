Galatasaray'da Falcao şoku! 10 milyon euro'ya 'Evet' dedi

Koronavirüs nedeniyle ligler ertelenirken transfer konusunda ise hareketli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Radamel Falcao şoku yaşanıyor. Corona virüsü nedeniyle futbolculardan indirim talep eden sarı-kırmızılı yönetimin talebini reddeden Falcao, kendisine gelen yıllık 10 milyon euroluk teklifi kabul etti. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...