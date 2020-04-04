04 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın defansı ‘Emin’ ellerde

Galatasaray'ın defansı ‘Emin’ ellerde
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

Corona virüsü sebebiyle kulüpler giderlerini düşürmeye çalışıyor. Galatasaray, Luyindama’yı Everton’a satarsa yola Emin Bayram ile devam edecek.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü mali yönden sıkıntıda olan kulüpleri daha da zorluyor. Maçlar oynanmadığı, mağazalar kapalı olduğu için gelirleri neredeyse sıfıra inen kulüpler de geleceklerini altyapıda görüyor.

Galatasaray da bu kulüplerden biri. Sarı-kırmızılılarda satışından en çok para getirecek futbolcu Christian Luyindama. Demokratik Kongolu stoper, ağır sakatlığına rağmen Belçika ve Türkiye'deki performansıyla kulüplerinin gündeminde.

Özellikle Everton'ın ilgisi büyük. Aslan, 25 yaşındaki futbolcusunu Ada ekibine 10 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle satmayı hedefliyor. Yerine ise güçlü bir transfer yapılmayacak. Şu anda 16 yaşında olan Emin Bayram, tıpkı Ozan Kabak gibi sahaya sürülecek. Böylece Aslan ciddi manada kar edecek.

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