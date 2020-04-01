01 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a corona virüsü engeli! Gizli transfer operasyonu durdu

G.Saray'a corona virüsü engeli! Gizli transfer operasyonu durdu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Yönetim Milan’la sözleşmesi bitecek olan Bonaventura’nın menajeriyle ocak ayında görüştü. Mart ayında ’da yapılması planlanan zirve, coronovirüs kabusu nedeniyle iptal edildi

Yeni sezonun planlamasına Ocak ayında resmen start veren 'la ilgili flaş gelişmeyi TAKVİM ortaya çıkardı… Öncelikle sezon sonu sözleşmesi bitecek isimleri gündemine alan Sarı-Kırmızılılar'ın Milan'lı 'nın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Yapılan telefon görüşmesinin ardından tarafların Mart ayında Milano'da bir araya gelmek üzere randevulaştığı belirlendi.

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Mayısta İstanbul'a gelecekti!

Ancak Avrupa'da başta olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs kabusu nedeniyle bu kritik görüşme gerçekleştirilemedi. Alınan bilgilere göre bu zirve yapılsaydı ve olumlu geçseydi Bonaventura'nın menajeri Mayıs ayı başında 'a gelecekti.


Yeni bir hamle yapılacak...

Galatasaray yönetimi her şeyin normale dönmesinin ardından transfer için yeni bir hamle yapacak. Orta alanın ortasında görev yapan Bonaventura ile Avrupa'nın birçok önemli kulübünün ilgilendiği de ifade ediliyor. 30 yaşındaki futbolcu 13 kez İtalya formasını terletti.

Milan formasıyla bu sezon Serie A'da 17 maça çıkan Giacomo Bonaventura 2 gol attı. İtalyan yıldız 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor.

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