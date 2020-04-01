01 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Faruk Süren’in eşi pozitif çıktı

Faruk Süren’in eşi pozitif çıktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

G.Saray'da , Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak'ın hastanedeki tedavileri tamamlanırken bir kötü haber de Süren ailesinden geldi. Eski başkan ve eşi koronavirüs testi yaptırdı. Süren'in test sonuçları negatif, eşi Hatice Hanım'ın sonuçları ise pozitif çıktı ve hemen tedavisine başlandı.

G.Saray'da , Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak'ın hastanedeki tedavileri tamamlanırken bir kötü haber de Süren ailesinden geldi. Eski başkan ve eşi koronavirüs testi yaptırdı. Süren'in test sonuçları negatif, eşi Hatice Hanım'ın sonuçları ise pozitif çıktı ve hemen tedavisine başlandı.
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