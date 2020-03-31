31 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Umut Nayir'den Galatasaray itirafı

Umut Nayir'den Galatasaray itirafı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.03.2020

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu , 'in 9. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı maçta attığı golün kendisi için çok özel bir gol olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabından canlı yayına bağlanan , "Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi. Kulüp tarihi açısından kader belirleyici bir gol değil ama kendi tarihim için çok değerliydi." diye konuştu.

Derbide oynayacağını maç toplantısında öğrendiğini kaydeden siyah-beyazlı futbolcu, "İlk kez 11'de sahaya çıkmıştım ve ilk derbi maçımdı. Mahcup olmadan altından kalkmak da çok önemliydi. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorduk. Maç toplantısında öğrendim oynayacağımı. Kazandırdıktan sonra da duyguyu tarif etmesi çok zor. Yaşadıklarımı tam olarak dile getiremiyorum. Ne mutlu ki öyle bir an yaşadım. Gönül verdiğim takıma taraftar önünde derbi kazandırmak çok hoş bir duygu." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte hedefteki isim haberin devamı

Golden önce 'in kendisini yönlendirdiğini belirten Umut, "Maçın içinde birkaç tane orta yapmıştı ama ön direkte rakip karşıladı. Golden birkaç dakika önce yanına çağırıp ortaları öne yapıyorum sen başka yere gitme dedi ve ortayı da oraya yaptı. Caner abinin sayesinde attım gollerimin çoğunu. Ona çok ihtiyacım var." şeklinde konuştu.

"En iyi Beşiktaşlı sahada işini en iyi yapandır"

Çocukluğunda da Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Umut Nayir, "Küçükken Beşiktaş'ı destekliyordum. En iyi Beşiktaşlı sahada işini en iyi yapandır. Ben de Beşiktaşlılığımı sahada yansıtmak istiyorum. Saha dışında da Beşiktaşlı duruşuna uygun olmaya gayret ediyorum. Üstüne koyarak devam etmek istiyorum." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çeşitli yardımlara katıldığını söyleyen Beşiktaşlı futbolcu, "Evde kalmak zorunda olan, çalışmayan insanlarımız var. Biz de yapabildiğimiz yardımları yapmaya çalıştık, yapmaya da devam edeceğiz. Ülke olarak ayağa kalkmamız lazım, bu durumda bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor." dedi.

Aynı zamanda hukuk fakültesi öğrencisi olan Umut Nayir, maçlar ve antrenmanlarda dolayı sınavlara giremediğini ancak okulu bitirmek istediğini söyledi.

Sergen Yalçın 5 ismin biletini kesti! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte hedefteki isim Beşiktaş'tan stoper harekatı! İşte hedefteki isim
Beşiktaş'ın gözü FIFA kararında Beşiktaş'ın gözü FIFA kararında
Flaş sözler! Biz Japonları akıllı adam zannederdik Flaş sözler! "Biz Japonları akıllı adam zannederdik"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör